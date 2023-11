L’agenda sorties du 17 au 23 novembre 2023 : fête de la Science, du Cheval ou du Mont-Dore, anniversaire touristique et causes à défendre

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie ? Tour d’horizon des événements culturels et festifs. La fête de la Science continue de semer des rendez-vous. Tourisme province Nord souffle ses vingt bougies à Koné. Ouégoa célèbre le cheval et les jeux équestres. Première édition de Mont-Dore en fête. Mais aussi des événements destinés à soutenir des causes.

Les spectacles de fin d'année commencent à se multiplier, les festivités de Noël se profilent et l'agenda reste chargé.

Encore plus de science

La fête de la Science 2023 se poursuit jusqu'au 27 novembre (programme ici).

Le Nord marque vingt ans de promotion touristique

Le GIE Tourisme province Nord fête ses vingt ans et la célébration vaut bien deux journées au centre culturel Pomémie de Koné. Ça se passe samedi 18 et dimanche 19 novembre, avec les prestataires de la destination Nord (hébergement, activité, restauration). Mais aussi des animations musicales, culturelles, patrimoniales et gastronomiques.

Allez, on en profite pour s'en mettre plein les yeux.

Le Mont-Dore en fête

C'est tout simplement le nom de l'événement ! La première édition du Mont-Dore en fête est étrennée au parc de La Coulée, samedi 18 novembre, de 8 heures à 16 heures, avec toutes sortes d'ateliers et d'animations gratuits, ouverts à tous (initiation au street workout, au tressage, à la sculpture sur bois et au hip hop ; prestation de musique et de danse ; animations pour enfants ; déambulation clownesque).

Ouégoa se met en selle

Courses de stock, parcours du stockman, pole bending, barrel race : c'est la fête du Cheval, samedi 18 novembre, de 8 heures à 16 heures, sur le terrain municipal de Ouégoa, qui accueille aussi un marché de produits locaux et diverses animations (entrée gratuite).

Sur les planches

Comédie dramatique Le Job, d'Alain Mardel, par la Fokesasorte compagnie, à Nouméa, au théâtre de Poche du centre d'Art, vendredi 17 novembre à 20 heures, samedi 18 et dimanche 19 à 18 heures, jeudi 23 et vendredi 24 à 20 heures, puis samedi 25 et dimanche 26 à 18 heures (tarif, 1 600 F à 2 500 F).

Gala de l'école de danse 'Ori Tahiti Mehiti, à Païta, au Dock socioculturel, vendredi 17 à 20 heures et samedi 18 novembre à 18h30 (tarif, 2 000 F à 3 500 F).

Spectacle Pan de l'école de danse Atelier 6 et ses partenaires, au Mont-Dore, au centre culturel, samedi 18 novembre à 19 heures, puis dimanche 19 novembre à 14 heures et 18 heures (tarif, 2 100 F à 3 100 F).

Le Chapitô à Nouméa, sur le site de la maison de la Parole à Sainte-Marie, à partir de vendredi 24 novembre.

En musique

"Tour du monde en musique", concert du groupe Triptyk, à Nouméa, au musée maritime, vendredi 17 novembre, à 18 heures (entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles).

Les classes CHAM (classes à horaires aménagés musique) présentent le spectacle musical Le Roi lion, à Nouméa, au Conservatoire, vendredi 17 novembre, à 18h30 (entrée libre et gratuite).

Concert de Captain Cook, à Nouméa, aux Trois Brasseurs, vendredi 17 novembre, à 19 heures.

Soirée rock et chock à Nouméa, au Bohême, samedi 18 novembre, à partir de 20 heures, avec les groupes Reason and Friends et Full bordel.

Concert de Teiho Tetoofa et Tenari sound, à Nouméa, à La Guinche, vendredi 17 et samedi 18 novembre, à 19 heures.

Spectacle musical Edith Piaf, la Môme, sa vie, son œuvre, à Nouméa, à Music station, vendredi 17 et samedi 18 novembre, à 19 heures (tarif, 2 600 F).

Soirée "Kontaminé", à Nouméa, au MV lounge, vendredi 17 novembre, à partir de 20 heures, avec le DJ tahitien Snipside.

Concert Connexions, par les musiciens du Conservatoire, à Bourail, au Colisée, samedi 18 novembre, à 18h30 (tarif, 800 F à 1600 F en prévente et 1 000 F à 2 000 F sur place).

Concert rap métal de First offenders et hip-hop funk de WizzBang, à Nouméa, au Bohême, samedi 18 novembre, à partir de 20 heures.

"Pool party" par Kosmo crew, à Nouméa, au restaurant Les Sales gosses NC, dimanche 19 novembre, de 11 heures à 19 heures (interdit en-dessous de dix-huit ans ; entrée gratuite).

Concert de La Rue Ketanou, jeudi 23 et vendredi 24, à Nouméa, au 1881. C'est complet . Il reste de la place pour le concert de samedi 25, à partir de 18 heures à Poindimié, à l'hôtel Tiéti (interdit aux moins de dix-huit ans ; tarif, 3 100 F en prévente, 4 000 F sur place).

Anniversaire du MV lounge, à Nouméa, les jeudi 23 (soirée fusion "Tahitian orientale"), vendredi 24 ("Aphrodisia") et samedi 25 novembre ("Rainbow fest"). Entrée gratuite.

Deuxième édition du Shankara festival, à Nouméa, à l'île aux Canards, vendredi 24 novembre à partir de 18 heures et en after dimanche 26 à partir de midi. En invités Ace Ventura et Cci Facom, ainsi qu'une vingtaine de DJ locaux (5 100 F vendredi, 2 100 F dimanche, 6 100 F les deux dates…).





À l'écran

Soirée cinéma, à Nouméa, à l'école Saint-Jean-Baptiste de la Vallée-des-Colons, avec la projection du film d'animation Pattie et la colère de Poséidon, vendredi 17 novembre, à 18h30 (tarif, 100 F).

Au cinéma de Nouméa, suite de l'événement "Cinéastes européens", jusqu'à samedi 18 novembre, dans le cadre du programme Cinéma d'ici et d'ailleurs (film en VOSTF ; tarif, 850 F à 1 300 F) :

- vendredi 17, à 20h15, Perfect days (présenté avant la sortie nationale), comédie dramatique allemande, japonaise de Wim Wenders.

- samedi 18, à 20h15, Le Syndrome des amours passées, comédie dramatique belge d'Ann Sirot (2023).

Avant-première du film d'animation japonais de Yoshimi Itazu Le Grand magasin, au cinéma de Nouméa, dimanche 19 novembre, à 17h40 (VO ; tarif, 825 F à 1 262 F).

Projection gratuite du film d'animation Le Secret des Perlims (2022), à Nouméa, au complexe Antinea-Kawaka de Normandie, jeudi 23 novembre, à 18h30 (à partir de six ans ; navettes gratuites au départ des espaces municipaux).





Contre les violences faites aux femmes

Théâtre-forum "Egalité des sexes dans le monde du travail", par Pacifique et compagnie, à Nouméa, à l'auditorium de la province Sud, vendredi 17 novembre, à 9h30.

Journée au centre aquatique de Dumbéa, gratuite pour les femmes, mercredi 22 novembre, de 7 heures à 18 heures (aquabike, qi gong aquatique, aquagym géant, voyage sonore aux bols tibétains et initiation à la pratique de l'auto-défense). À 18h15, ciné-débat avec la projection du documentaire Bombardées.

Pour la journée des Droits de l'enfant

Ciné-débat enfants parents, à Dumbéa, au Big up spot de Koutio, mercredi 22 novembre, de 13 heures à 14h30 (à partir de six ans ; accès libre).

Journée des droits de l'enfant et de la jeunesse, à Nouméa, au parc Brunelet du Receiving, mercredi 22 novembre, de 13 heures à 19 heures. Entre 13 heures et 17 heures, animations ludiques et pédagogiques (ateliers identitaires, écoresponsables, santé et bien-être, éducatifs...), collecte de jouets, tambours de la Paix… Entre 17 heures et 19 heures, melting-pot scénique.





Encore pour la bonne cause

"Journée de la féérie des crèches", une collecte de dons à Nouméa, au parc forestier, par le Rotary Ouen Toro au profit de l'association Les Petits doudous de Koné, samedi 18 novembre, de 9 heures à 14 heures (doudous, jouets, bandes dessinées, jeux, vêtements pour bébé).

"Dansez contre le cancer", à Nouméa, à l'hôtel de ville, samedi 18 novembre, de 9 heures à 17 heures, par Kizomba art studio et la Ligue contre le cancer (yoga, kana, salsa, bachata, kizomba, swing et afro).

Le parc Fayard a du chien

Tout est dit sur l'affiche ! "Vous êtes fier de votre chien. Vous trouvez que c'est le plus beau de la terre. Il est identifié, ses vaccins sont à jour et il est stérilisé… Alors, n'attendez plus et inscrivez-le au défilé." Pour admirer le spectacle, et le reste du programme direction le parc Fayard de Dumbéa, samedi 18 novembre, de 9 heures à 14 heures. Il accueille la "première exposition des pures races de chez nouzaut'", organisé par plusieurs associations de protection des animaux. Stands animaliers, jeux pour les enfants, restauration...

Au rayon des marchés et vide-greniers

Vide-greniers à Nouméa, à Notre-Dame du Pacifique, samedi 18 novembre, de 5 heures à midi.

Vide-greniers du Rotary, à l'hippodrome de Nouméa, samedi 18 novembre, de 6h30 à midi.

Au marché municipal du Mont-Dore, hommage musical à l'artiste Etienne Patia, en compagnie de ses amis musiciens et chanteurs, samedi 18 novembre.

En prévision de la fermeture annuelle de la pêche aux crabes, marché sur le thème de la "fête du crabe", à Voh, samedi 18 novembre, de 8 heures à 17 heures.

Marché de la boutique partagée, à Nouméa, sur le deck du MV lounge, samedi 18 novembre, de 9 heures à 14 heures.

Vide-greniers à Nouméa, au Fronton basque, samedi 18 novembre, de 8 heures à midi.

Vide-greniers de Kaméré, à Nouméa, devant le collège, samedi 18 novembre.

Vide-greniers à Dumbéa, à l'école Victorien-Bardou, samedi 18 novembre.

Marché du Mont-Dore spécial femmes et solidarités, dimanche 19 novembre, de 6 heures à midi.

Foire aux affaires du Pont-des-Français, au Mont-Dore, dimanche 19 novembre, de 6 heures à midi (entrée payante).

Marché nocturne de Pouembout aux saveurs créoles, colorées et pimentées, vendredi 24 novembre, de 17 heures à 21 heures.

Côté expos

"Suivre la voie de l'eau", par la céramiste et plasticienne Zoé Benoît, à Nouméa, à la galerie In Situ, jusqu'à samedi 18 novembre.

"Ûdè", par Stéphane Foucaud, à Nouméa, à l'Amirauté, jusqu'à mardi 21 novembre. Ça veut dire "sentir" en langue cèmuhï. "L’odeur du pays, explique l'artiste, est contenue dans dix-huit flacons par Marion Habault, dédiés aux 18 tableaux accrochés". Reportage…

©nouvellecaledonie

"Graphiques tropiques - illustrer les récits d'Océanie", aquarelles de l'illustratrice et plasticienne Gabrielle Ambrym, du mardi 21 novembre au 9 décembre, à Nouméa, à la galerie In Situ.

"Faites entrer les monstres", par les élèves des écoles Bénébig et Mainguet dans le cadre du dispositif "École et cinéma", à Dumbéa, à l'hôtel de ville, du mardi 21 novembre au vendredi 1 er décembre.

décembre. “Art ô cœur", à Nouméa, galerie Arte Bello, jusqu'à jeudi 23 novembre.

"Danse des étoiles", par le sculpteur Jean-Marie Ganeval, à Dumbéa, dans le hall du Médipôle. Les sculptures, qui parlent de notre rapport au cosmos et au temps, au mouvement des étoiles et des planètes, y sont présentées jusqu'à vendredi 24 novembre. En images…

©nouvellecaledonie

"Rhee, totems et espace-temps", par l'artiste et infographiste Alès Ka, au Mont-Dore, dans le hall du centre culturel, jusqu'à jeudi 30 novembre (ouvert du mardi au jeudi, de 11 heures à 16 heures, et le vendredi de 11 heures à 15 heures).

"Regards sur la société calédonienne", par le collectif de photographes Vues d'ici, à Nouméa, à l'Art factory, jusqu'au 1er décembre. Avec Eric Aubry, Dominique Catton, Eric Dell'Erba, Audrey Dang, Gildas de la Monneraye, Jules Hmaloko, Delphine Mayeur, Nicolas Petit, Théo Rouby et Clotilde Richalet Szuch.

Mais aussi…

Soirée " vendredi conté " avec L'Histoire de Petit Louis par Josiane Boudière, à Nouméa, à la Maison de la famille, vendredi 17 novembre, de 17h45 à 18h45 (inscription sur place, nombre limité, gratuit).

" avec L'Histoire de Petit Louis par Josiane Boudière, à Nouméa, à la Maison de la famille, vendredi 17 novembre, de 17h45 à 18h45 (inscription sur place, nombre limité, gratuit). Matinée de visite guidée sur le thème Histoire(s) de chapelle(s) , avec de la reliure, samedi 18 novembre. Rendez-vous à 8 heures à l'office de tourisme du Grand Sud, à Boulari au Mont-Dore, au rond-point des Sports. Avec les associations "De Pierre et de jade" et "Au vieux grimoire" (tarif, 5 000 F par personne).

, avec de la reliure, samedi 18 novembre. Rendez-vous à 8 heures à l'office de tourisme du Grand Sud, à Boulari au Mont-Dore, au rond-point des Sports. Avec les associations "De Pierre et de jade" et "Au vieux grimoire" (tarif, 5 000 F par personne). Nettoyage à Nouméa, colline du temple bouddhiste, avec l'association Calédonienne clean, samedi 18 novembre, de 8 heures à midi.

à Nouméa, colline du temple bouddhiste, avec l'association Calédonienne clean, samedi 18 novembre, de 8 heures à midi. Rencontre dédicaces avec Sari Oedin pour son Plaidoyer pour une souveraineté alimentaire et une sécurité territoriale, à Nouméa, à la librairie Calédo livres, samedi 18 novembre, de 9h30 à 11h30.

Nak'à dire , soirée dédiée à la parole dans toutes ses formes et ses composantes, à Nouméa, au Nakamal 21, jeudi 23 novembre, à 17h30.

, soirée dédiée à la parole dans toutes ses formes et ses composantes, à Nouméa, au Nakamal 21, jeudi 23 novembre, à 17h30. Conférence "Faire peuple ? Peuplement et colonisation en Nouvelle-Calédonie. Retour sur l'histoire et la mémoire", par l'historienne Isabelle Merle, à Nouméa, en salle Sisia du centre Tjibaou, jeudi 23 novembre, à 18h15 (entrée libre et gratuite).

"Faire peuple ? Peuplement et colonisation en Nouvelle-Calédonie. Retour sur l'histoire et la mémoire", par l'historienne Isabelle Merle, à Nouméa, en salle Sisia du centre Tjibaou, jeudi 23 novembre, à 18h15 (entrée libre et gratuite). Table ronde "L'apnée. Sur les traces de Jacques Mayol", à Nouméa, au Cercle nautique calédonien, jeudi 23 novembre, à 18h30 (entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles).

Vous êtes une structure culturelle ? Envoyez à NC la 1ère votre calendrier d'événements, à l'adresse infonc@francetv.fr ou à filinfoncla1ere@gmail.com