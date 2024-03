L’agenda sorties du 29 mars au 4 avril 2024 : château Hagen, spectacles et Pâques

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Calédonie ? A Nouméa, le château Hagen lance sa saison culturelle. En ce début de vacances, le centre d'Art reçoit le spectacle de marionnettes "Ronde est la lune". Et un peu partout, on célèbre Pâques, notamment à travers des chasses aux œufs.

Enfin, la quille ! Les premières vacances de l'année scolaire arrivent et elles commencent par le week-end prolongé de Pâques. Avis de pluie chocolatée…

Le château Hagen cultive les arts vivants

La neuvième saison culturelle du château Hagen s'ouvre, à Nouméa, dans ce site provincial magnifique perché à la Vallée-des-Colons. Le premier "Il était une fois au château" de l'année a lieu samedi 30 mars. À 15h30, atelier peinture avec Anne-Marie d'Anglebermes, dont l'exposition Fluid art est en place. Ou visite commentée du parc. À 18 heures, concert du Shuffle jazz quartet evolution. Avec Lachlan Davidson, Jack Pantazis, Gideon Marcus et Michel Benebig (entrée gratuite). Ça se passe au 12, rue révérend-père Roman.

Fêter Pâques

Moment religieux, spirituel, familial, gastronomique, Pâques est aussi cet événement associé à la chasse aux œufs en chocolat. Quelques bons plans pour vos enfants ?

À Dumbéa, la maison de Sylvain et Sébastien Gauchet-Limousin passe en mode "refuge de Pâques" jusqu'au mardi 2 avril, de 18h30 à 20h30. Elle se trouve à Koutio, au 22 de la rue Jules-Romains.

Dumbéa où la ligue calédonienne de basket organise un tournoi "baby Pâques" dédié à ses licenciés de cinq à sept ans, au complexe omnisports de Koutio, samedi 30 mars, de 9h30 à 16 heures.

ouvre au public sa "maison de Pâques", de 14 heures à 18 heures, vendredi 29 et samedi 30, puis mercredi 3 et vendredi 5 avril. L'adresse est le 108, rue des Horizons, au Vallon-Dore. Mont-Dore où la mairie organise sa traditionnelle chasse aux œufs à Boulari, dans les jardins du centre culturel, samedi 30 mars, de 8 heures à midi. Une douzième édition, toujours réservée aux familles mondoriennes, ou plutôt à leurs enfants de quatre à dix ans. Des formules différentes sont proposées selon la tranche d'âge, les plus grands pouvant jouer sur une application mobile. Les inscriptions se font de façon numérique, en scannant un QR code (renseignements au 43 26 69).

, "Pâques party", samedi 30 mars, à partir de 13 heures, avec chasse aux œufs, jeux et ateliers. À Farino, au parc des Grandes fougères, chasse aux œufs dimanche 31 mars, de 7h30 à 17h30 (entrée payante mais animation gratuite ; pour tout âge ; seulement trente places).

À Koné, animations de Pâques au centre commercial Teari, mercredi 3 avril, de 14 heures à 17 heures.

Sur les planches

Pièce de théâtre Silence, on tourne !, par la compagnie L'Archipel, au Mont-Dore, au centre culturel, vendredi 29 mars, à 19h30, et samedi 30, à 18 heures (tarif, 1 500 F à 2 500 F).

La pièce de théâtre Les Amazones, par la Compagnie du soleil, prévue au Mont-Dore, au Petit théâtre du centre culturel, samedi 30 mars, est reportée au samedi 11 mai.

au samedi 11 mai. Spectacle de marionnettes Ronde est la lune, par la compagnie Mikmak, à Nouméa, au centre d'Art, vendredi 29 mars à 18 heures, samedi 30 mars à 10 heures et 16 heures, puis mercredi 3 avril, à 10 heures et 16 heures (tarif, 900 F à 1 500 F ; renseignements au 41 30 55).

Spectacle Gretel, Hansel et les autres, par la compagnie les Kidams, à Dumbéa, à la médiathèque, samedi 30 mars, à 10 heures (à partir de sept ans ; gratuit ; inscription au 41 43 10).

En musique

En soirée

Week-end relax à Fort-Teremba

Durant le week-end de Pâques, à Moindou, Fort-Teremba passe en mode "Mixo relaxo". Les organisateurs évoquent "une expérience de camping contemporaine, mêlant musique, bien-être et art". On explique : le "Spirit festival" s'installe dans sa version nomade en ce haut lieu patrimonial. Avec son marché bohème, son espace restauration et ses stands de bien-être. De quoi accompagner le DJ international Mike Rish et tout un plateau de DJ locaux (samedi 30 et dimanche 31 mars ; tarif, 4 000 F ; renseignements au 70 00 96).

Au rayon des marchés et vide-greniers

Vide-greniers au marché municipal du Mont-Dore, samedi 30 mars, de 6 heures à midi.

Marché des femmes rurales, à Nouméa, au centre Tjibaou, dimanche 31 mars, de 8 heures à midi (entrée libre et gratuite).

Foire aux affaires, au Mont-Dore, au drive-in du Pont-des-Français, dimanche 31 mars, de 6 heures à midi (entrée payante).

"Marché des créateurs", à Nouméa, dans les jardins du magasin Rip curl Anse-Vata, samedi 6 avril, de 9 heures à 17 heures.

"Concept market", au Mont-Dore, à l'hôtel du Vallon-Dore, dimanche 7 avril, à partir de 9 heures.

Vide-grenier du centre-ville, à Nouméa, place des Cocotiers, dimanche 7 avril, de 7 heures à 12h30.

Activités nature

Samedi découvertes à Nouméa, à la maison de la Famille, sur le thème "Les plantes de chez nous", samedi 30 mars, de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures. Activités sur les graines germées, les plantes loyalistes, la fabrication de parfum, les techniques vivrières et rituels kanak… (ateliers gratuits, inscription sur place).

Visite botanique guidée à Nouméa, au parc urbain de Sainte-Marie et dans la mangrove voisine, dimanche 31 mars, de 9 heures à 11 heures, départ de la maison de la Biodiversité.

À l'écran

"Horror fridays", au cinéma de Nouméa, avec le film américain Immaculée, de Michaël Mohan, vendredi 29 mars, à 20h20.

Avant-première du film américain Drive away dolls, d'Ethan Coen, au cinéma de Dumbéa, dimanche 31 mars, à 17 heures (VOSTF).



Avant-première du film américain SOS fantômes : la menace de glace, de Gil Kenan, au cinéma de Nouméa, lundi 1er avril, à 19 heures.

Séance spéciale du dispositif "Cinéma d'ici et d'ailleurs", au cinéma de Nouméa, avec la projection du drame polonais, français et tchèque Green border, d'Agnieszka Holland, mardi 2 avril, à 17h40 (VOSTF).

Avant-première du film d'action Godzilla x Kong : le nouvel empire, par l'Américain Adam Ringard, mardi 2 avril, à 19 heures, à la fois au cinéma de Nouméa et au cinéma de Dumbéa.

Ciné-goûter autour du film d'animation Les Explorateurs, de l'Argentin Gonzalo Guttierez, au cinéma de Dumbéa, mercredi 3 avril, à 13 heures.

Le coin des bouquins

"L’Entreligne", rencontre et dédicace, à Nouméa, à la librairie Calédo livres, samedi 30 mars, de 10 heures à midi, avec Josiane Roque et Jean-Michel Duffau, pour leur livre De la tuile à la tôle.

Ambiance conférence

"Les dolines du Grand Sud et leurs mystères", à Nouméa, à l'auditorium de la province Sud, mardi 2 avril, à 18 heures. Conférence du chercheur en botanique David Bruy, du chercheur en hydrologie Yannick Dominique et de la directrice de l'Isea (Institut des sciences exactes et appliquées, à l'université) Peggy Gunkel-Grillon).

Côté expos

Exposition de l'artiste grapheur, rappeur et tatoueur Kuby, au Mont-Dore, dans le hall du centre culturel, du jeudi 2 au mardi 28 avril (visible le mardi de 16 heures à 19 heures, mercredi de 13 heures à 19 heures et samedi de 9 heures à midi ; renseignements au 99 16 58).

"Femme sex(e)pose", à Nouméa, à l'Art factory, jusqu'au vendredi 29 mars, par Thomas Van Peteghem, Morgane Velayoudon, Stéphanie Wamytan, Stéphane Camille, Charlotte Mollet, Mathieu Tardy, François Uzan, Eric Dell'Erba, Fany Edwin, Aline Mori, Artyfab, Gilbert, Fly, Gabrielle Ambrym et Laurence Lagabrielle.

"Volubile, par Pierre Nanty, à Dumbéa, dans le grand hall du Médipôle, jusqu'au 27 mai. Présentation de l'artiste le samedi 30 mars à 17 heures.

"Reflets et profondeurs", par Asa Maria Chipman, Mathieu Venon, et Yvan Flame, à Nouméa, à l'aquarium des Lagons, jusqu'au samedi 30 mars.

"Fluid art", par Anne-Marie d'Anglebermes, à Nouméa, au château Hagen, jusqu'au 25 mai 2025.

Expo photo "Tous les possibles", par l'association des femmes Jeanne-Boutin, à Bourail, sur les grilles du marché municipal.

"L'Art et la nature", par l'association Arcane, à Nouméa, au parc forestier, jusqu'au dimanche 14 avril. 22 exposants et plus de 300 œuvres annoncés, de la peinture à la céramique en passant par la poterie, la sculpture (sur pierre, savon, bois ou métal) ou encore les bijoux (renseignements au 82 40 20).



"Métissages", série photographique et sonore, par Xavier Berton, au cinéma de Dumbéa.

Expo participative "Cartographies sensible des quartiers de Kaméré/Tindu", par le plasticien Mathieu Venon et des habitants, à Nouméa, à la médiathèque de la presqu'île, à Nouméa, jusqu'au mardi 2 avril.

"Mata", de la photographe Audrey Dang, jusqu'au vendredi 5 avril à la bibliothèque universitaire de Nouville à Nouméa, puis du samedi 13 avril au 13 mai au campus de Baco à Koné.

“Exilés et condamnés indochinois en Nouvelle-Calédonie”, à Nouméa, au site historique de l’île Nou. Accès libre et gratuit dans le pavillon d'accueil aux horaires d'ouverture (renseignements au 30 95 10).

Aussi à savoir

Deux rendez-vous annoncés pour relayer la Journée internationale des droits des femmes ont été annulés :

À Boulouparis, la rencontre autour des droits des femmes et de la lutte contre les violences intrafamiliales proposée vendredi 29 mars.

À Houaïlou, l'événement organisé samedi 30 mars, à la maison commune de Neouyo.

Vous êtes une structure culturelle ? Envoyez à NC la 1ère votre calendrier d'événements, à l'adresse infonc@francetv.fr ou à filinfoncla1ere@gmail.com