L’aide médicale, mode d’emploi

Faut-il transférer l’aide médicale à la Nouvelle-Calédonie ? C’est en tous cas le vœu des provinces Sud et Iles, qui ne veulent plus en assumer la charge. La proposition, qui doit être examinée au Congrès ce mardi, promet de vifs échanges, notamment avec Calédonie ensemble, opposée à ce transfert. Gros plan sur ce dispositif qui concerne près de 60 000 Calédoniens et coûte 13 milliards par an.

Gwenola Quemener (Coralie Cochin) •

Transférer l’aide médicale des provinces vers la Nouvelle-Calédonie… La demande sera examinée au Congrès ce mardi et elle promet de sacrées passes d’armes entre les élus. Peu avant l’examen de cette proposition, voici quelques éléments de réponse pour mieux comprendre les contours de l’aide médicale.

A qui s’adresse-t-elle ? C’est une aide sociale pour les personnes qui ne pas peuvent supporter les coûts des frais de santé. Elle n'est valable qu'en Nouvelle-Calédonie ou dans le cadre d'une évacuation sanitaire hors du Caillou. Peuvent en bénéficier les personnes qui : résident dans la province depuis plus de 6 mois.

ont le centre de leurs intérêts moraux et matériels dans la province concernée.

ont des ressources inférieures au salaire minimum agricole garanti (137 280 francs).

Comment fonctionne l'aide médicale ? L’aide médicale offre une prise en charge partielle ou totale des frais médicaux, selon les cas. Carte A : si vous n’avez pas d’autre couverture sociale, elle donne accès aux soins dans le secteur public (hôpitaux, dispensaires, centres Cafat Receiving et Rivière Salée) et le secteur public agréé ou autorisé à recevoir les bénéficiaires de l’aide médicale.



Carte B : si vous avez une autre couverture sociale (Cafat, mutuelles conventionnées, assurances), elle donne accès à tous les secteurs (public et libéral).



Carte M : elle concerne les femmes enceintes qui n’ont pas de prise en charge et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une autre carte (A ou B).



Carte C : elle s'adresse aux anciens combattants, aux volontaires FFL et aux veuves de guerre. La carte C donne uniquement accès aux soins dans le cadre d’une hospitalisation en secteur public.

La durée de validité est variable selon le type de carte.

Pour quels types de prestations ? Les soins pris en charge par l’aide médicale sont : les honoraires des médecins, des dentistes et des auxiliaires médicaux ou tout professionnel de santé agréé AMN.

les médicaments.

les frais d'hospitalisation, de transport en ambulance ou encore d’analyses.

les frais d'évacuation sanitaire. A noter qu’en province Sud, les titulaires de l’aide médicale doivent payer 10 % des actes, via le ticket modérateur, ce qui n’est pas le cas dans les provinces Nord et Iles.

Quelle est la répartition des bénéficiaires ? Voyons à présent la répartition des bénéficiaires de l’aide médicale, par province : Dans le Sud : 26 976 bénéficiaires, soit 13,27 % de la population de cette province (chiffres 2019). Dans le Nord : environ 15 000 bénéficiaires, soit 30 % de la zone (chiffres 2021). Dans les Iles : environ 10 500 bénéficiaires, soit au moins 60 % des Loyaltiens (chiffres 2021).

