L’association AVEC a plus que jamais besoin des Calédoniens

Le budget de l’association AVEC, qui accompagne les malades de Nouvelle-Calédonie évasanés en Australie ou dans l’Hexagone, est en baisse de 10 millions de francs, en raison de la crise. Et la collecte annuelle se fera en ligne.

Akix Madec avec Charlotte Mannevy •

Ses membres accompagnent les malades en évasan en Australie et jusque dans l’Hexagone, mais leur mission devient de plus en plus compliquée. Le budget de l’association, qui célèbre ses 43 ans cette année, se retrouve amputé de près de 10 millions de francs, en raison de financements en baisse. Quant à la collecte, qui se fait habituellement en juillet-août devant les grandes surfaces, Marie-Claude Hellouin, la présidente de l’association s’est vite rendu compte “que de toute façon on ne pouvait pas aller sur le terrain et que les gens n’étaient peut-être pas disposés à donner, etc.”

Hausse attendue de l'activité

L’association a donc décidé de changer de stratégie : “Comme la maladie, elle malheureusement, ne s’est pas mise en berne, on a pensé à faire une cagnotte en ligne pour que les gens qui veulent nous aider puissent le faire”, poursuit Marie-Claude Hellouin. Une collecte d’autant plus nécessaire pour AVEC que l’association pourrait voir son activité augmenter dans les mois à venir en raison du départ de certains professionnels de santé : “Il y a déjà des opérations qui se faisaient sur le territoire, qui ne se font plus”, assure Marie-Claude Hellouin.

En 2023, les bénévoles de l’association sont intervenus auprès de 589 malades, que ce soit à travers de visites, de dons de linge ou de produits d’hygiène, voir du financement d’une partie du billet d’avion ou de l’hébergement d’un accompagnateur lorsqu’il n’est pas pris en charge par la Cafat.

L’association en appelle donc à la solidarité de ceux qui le peuvent et a publié sur ses réseaux sociaux le lien vers sa cagnotte en ligne. Elle rappelle également qu’elle est éligible au mécénat.