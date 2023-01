L'association calédonienne des handicapés est installée dans ses nouveaux locaux à Nouville

Le centre d'accompagnement spécialisé évolutif regroupe désormais une trentaine de jeunes âgés de 3 à 26 ans. L'établissement, moderne et adapté au polyhandicap, est installé à Nouville, depuis décembre 2022, après deux ans de travaux.

Les membres de l'ACH ont vécu un moment festif et convivial ce mercredi matin : l'inauguration de leurs nouveaux locaux, à Nouville. Une bouffée d'air frais pour les professionnels, pour les enfants et pour leurs parents. "C'est super ils ont beaucoup plus d'espace, par rapport à l'établissement qu'ils avaient sur Pierre Lenquette. J'encourage justement d'autres parents à emmener leurs enfants dans des centres comme ça pour éviter qu'ils restent chez eux" confie une maman.

Installées dans ses nouveaux locaux depuis le 5 décembre dernier, les équipes de l’ACH observent l’amélioration du comportement des jeunes en situation de handicap. Des jeunes qui sont désormais au contact des adultes du centre d’accompagnement spécialisé Paul Reznik, situé à proximité.

Un cadre verdoyant et apaisant

Les nouveaux locaux sont financés par l’Agence Française de Développement grâce à un emprunt sur 25 ans, le montant des travaux est d’1 milliard 85 millions de francs CFP. Il remplace celui de Montravel. "On attendait depuis 2005, c'était un travail de longue haleine" précise Michel Julia, président de l'ACH depuis 24 ans. En 1979, l’association calédonienne des handicapés installe ses locaux à Montravel. Il s’agit du centre d’accueil de jour pour enfants dépourvus d’autonomie. Avec les années, la structure devient insalubre, l’association doit donc envisager de construire un nouvel établissement.

Désormais, les jeunes pourront profiter de nouveaux équipements, comme une salle de stimulation sensorielle, une balnéothérapie et des unités de vie parfaitement équipées.

Une plus grande capacité d'accueil

Le centre accueille 30 jeunes polyhandicapés et pourrait bien doubler sa capacité. Il s'étend ainsi sur 2800 m2. Courant de l'année, il comptera une soixante d'enfants au total ; 7 sont prévus d'intégrés le centre dès le mois de février.

Les activités seront multipliées, l'activité en interne puisqu'on a maintenant une belle cour et puis aussi de l'équitation, du judo, de l'escalade. Et maintenant, on pourra faire des bains de mer aussi. Michel Julia, président de l'ACH

Selon le directeur, de nombreuses familles attendent encore une place pour leur enfant.