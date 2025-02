L'avenir de la Nouvelle-Calédonie sur la table, et tous les partenaires attendus autour

Partager :

Des années que ce n'est pas arrivé : les indépendantistes, les non indépendantistes et l'État réunis autour d’une même table pour avancer, en format trilatéral, sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. C’est ce qui est prévu mercredi 26 et jeudi 27 février, à Nouméa.

Après un bureau politique tenu ce mardi, le FLNKS annonce qu’il participera aux deux jours de négociations proposés par Manuel Valls, avec la même délégation que pour la récente séquence parisienne. C’était le seul groupe politique à ne pas avoir encore confirmé sa présence. Elle était déjà actée pour l'UNI, les Loyalistes, le Rassemblement, Calédonie ensemble et l'Éveil océanien. Avancer Et ce, pour aborder trois thématiques : lien avec la France, gouvernance, contrat social. Le ministre des Outre-mer a déclaré lundi soir que tous les sujets seront abordés sans tabous. Si les participants s’attendent à aborder un thème par demi-journée de travail, il est aussi à peu près certain que chaque sujet va en amener d’autres. Le rôle de Manuel Valls sera donc avant tout de poser un cadre, de l’ordre, dans ces discussions avec un objectif : avancer. Impatients Quant à ce qu’il en ressortira, les élus semblent peu nombreux à croire que le ministre repartira avec un accord clé en main dans ses valises. "Si on arrive à se mettre d’accord sur quelques points, et à ce que personne ne claque la porte en deux jours, ce sera déjà pas mal", lâche l'un d'eux. D’autres viennent surtout obtenir du récent locataire de la rue Oudinot des garanties que toutes les avancées de cette semaine ne tomberont pas à l’eau en cas de chute du gouvernement Bayrou. Tous se disent impatients de participer aux échanges, de façon constructive.

