L'enseignement bilingue gagne du terrain en province Sud

Inaugurée ce mercredi, l'école Serge Laigle est le dixième établissement public à dispenser un enseignement en français et en anglais. Le dispositif pourrait s'étendre à d'autres communes du Sud.

Aiata Tarahu, Franck Vergès avec Loreleï Aubry •

"Plus ils commencent petits, plus ils retiennent facilement, donc on est très contents". Une maman d'élève se réjouit d'avoir sa fille scolarisée dans la toute nouvelle école bilingue du quartier de Tina, à Nouméa. L'établissement public "Serge Laigle" est le dixième du genre à dispenser un enseignement français-anglais à parité horaire. De quoi booster les perspectives d'avenir de ces enfants, dans un monde où le bilinguisme est une plus-value incontestable sur le marché de l'emploi.

De nouvelles formations d'enseignants cette année

La Province Sud souhaite donc étendre ce dispositif à d'autres villes, notamment en brousse. "La Nouvelle-Calédonie est entourée de pays anglophones donc l'idée est de prioriser ce dispositif. On a seize enseignants qui sont partis en formation l'année dernière. On va en avoir autant cette année. Donc, le dispositif va se poursuivre" explique Sonia Backès.

Ces formations, réalisées à Melbourne en Australie, sont entièrement prises en charge par la province Sud. Ces investissements, ajoutés aux remplacements d'enseignants, coûtent chaque année douze millions de francs à l'institution.