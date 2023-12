L'ex-rugbyman Sébastien Vahaamahina attaque son ancien club en justice

Après avoir pris sa retraite – forcée – en mai, l'ancien deuxième ligne international attaque son club de Clermont aux prud'hommes. Il réclame des indemnités supplémentaires.

Le match n'est pas fini entre l'ancien deuxième ligne de l'équipe de France (46 sélections) et l'ASM Clermont. Selon nos confrères de Midi Olympique, le rugbyman calédonien attaque son ancien club, pour lequel il a joué pendant dix ans, aux prud'hommes, pour réclamer des indemnités.

En mai 2023, contraint de mettre un terme à sa carrière en raison de commotions à répétition, il reprochait déjà à son club de ne pas l'avoir assez accompagné et de ne pas avoir assumé ses responsabilités. "Eux devaient et doivent nous protéger. Les joueurs ont des devoirs mais aussi des droits. Ils sont pressés d'en finir avec moi. Tout cela est injuste. Ils n'assument pas. On est comme des voitures pour eux. Et quand on est foutu, on part à la casse", déplorait-il à l'époque.

Jugement dans quelques mois

La commission médicale de la Fédération française de Rugby lui avait retiré sa licence en raison de ses trop nombreux chocs à la tête pour préserver sa santé. Sébastien Vahaamina, 32 ans, était en contrat jusqu'en 2025 avec l’ASM Clermont qui lui a donc versé des indemnités.

Le litige semblait réglé, il vient ainsi de connaître un nouveau rebondissement, puisque Sébastien Vahaamahina réclame de nouvelles indemnités à son ancien club. C'est à présent à la justice d'arbitrer ce match. Les deux parties se retrouveront devant le tribunal d'ici quelques mois.