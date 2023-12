L’hommage à Acôma Nerhon, tirailleur de Houaïlou devenu pasteur

Un double geste à la mémoire des soldats calédoniens tombés au champ d’honneur. A Nouméa, pointe de l’Artillerie, la visite de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a ainsi été l’occasion d’honorer Acôma Nerhon, ce lundi. Les forces armées en Nouvelle-Calédonie ont donné le nom de ce tirailleur kanak, aumônier et infirmier militaire durant la Première Guerre mondiale, à un bâtiment de leur administration sanitaire et sociale.

“Quelques manques à réparer.” Ce sont les mots utilisés par Sébastien Lecornu, ce lundi 4 décembre, pour évoquer les deux baptêmes du jour. A Nouméa, sur la pointe de l’Artillerie, le quartier militaire s’appelle désormais “Bataillon mixte du Pacifique”. Et dans le même périmètre, un bâtiment des FANC, qui abrite le service de santé des armées, a été intitulé Acôma-Nerhon.

1888-1969

Beaucoup découvriront son nom et pourtant, il s’agit d’une personnalité kanak, à la fois militaire, religieuse et coutumière. Cet enfant de Houaïlou était de la tribu de Nediouen, dans le district de Waraï. Né en 1888, décédé en 1969 à l’âge avancé de 81 ans, Acôma Nerhon est fait moniteur protestant à Do Neva. Soutenu par le pasteur Maurice Leenhardt, il va ensuite devenir l’aumônier des tirailleurs de la Grande terre. Le 4 juin 1916, l’homme embarque à bord du Gange en tant qu’engagé volontaire. Le navire des Messageries maritimes conduit le premier contingent du bataillon des tirailleurs du Pacifique dans l’Hexagone.

Un précieux témoignage historique

Acôma y découvre le froid, le travail de soldat, les maladies liées au climat et à la guerre… En 1918, avec le bataillon mixte du Pacifique, il participe à la deuxième bataille de la Marne. Ses écrits - lettres, cartes et journal - permettent d’appréhender les difficultés rencontrées lors du conflit par ces soldats déracinés. Lui, parvient à rentrer chez lui plus d'un an après la signature de l’armistice.

Ils disent aussi la fierté que l’infirmier militaire éprouve envers ceux qui sont morts pour la Patrie. Des écrits précieux pour restituer l’Histoire. Décoré de La Croix de guerre 1914-1918, Acôma Nerhon a ensuite œuvré en tant que pasteur, enseignant et chef coutumier.

Plus de précisions à venir