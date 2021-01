L’UGPE prépare la rentrée des classes

Les bénévoles de l’association des parents d’élèves et les jeunes en job d’été, remplissent depuis un mois, les sacs de fournitures pour l’école. Ces derniers seront distribués directement dans une quinzaine d’établissements scolaires du territoire.

Cédric Wakahugnème (avec L.C) •

C'est le branle-bas de combat dans les ateliers du Lycée Professionnel Marcel Champagnat de Païta. Depuis trois semaines, les petites mains s’activent. Dans les locaux, sont entreposées 600 palettes entières de fournitures scolaires. Levée au aurore, Enola Sangarné est totalement concentrée. En job d’été, elle ne lésine pas sur un recomptage des trousses et une vérification de leur contenu. "Fluos, compas, crayons HB, crayons 2B, des stylos de quatre couleurs et une gomme" énumère la jeune fille.

©Cédric W.

Une organisation bien rodée

Quatre ans déjà que l’Union des Groupements des Parents d’Elèves organise la préparation des listes de fournitures scolaires pour la rentrée des classes. Une organisation rodée, qui fait face parfois à des contraintes de dernières minutes. "On a toujours des petits soucis qui viennent mettre des grains de sables dans les rouages. Cette année, contexte Covid-19, on a été obligés de s'adapter, les fournisseurs aussi. C'était un peu la course les premières semaines pour chercher certains articles" explique Sophie Piccinini, trésorière de l’UGPE, en charge des opérations.

©Cédric W.

Les listes sont épluchées, les sacs remplis au fur et à mesure, en fonction des établissements scolaires et des classes. Afin d’éviter de s'emmêler les pinceaux dans le foisonnement des sacs préparés, Télémo Juni a une astuce pour se repérer. "Là j'aggraffe des étiquettes pour ensuite ranger et savoir si ça part pour la Grande Terre, le Grand Nouméa, Lifou..."



Des fournitures accessibles pour tous

Faciliter l’achat des fournitures d’écoles auprès des familles, c’est l’objectif de l’UGPE. Des fournitures scolaires à moindre coût pour une quinzaine d’établissements répartis entre le Sud, le Nord et les îles Loyauté.



C'est un travail commun qu'il faut faire avec les parents et les équipes pédagogiques en amont, pour travailler sur des listes qui sont les plus cohérentes possibles point de vue prix et point de vue cartable léger. Sophie Piccinini, trésorière de l’UGPE

Tout au long de la semaine, les sacs de fournitures scolaires continueront à se remplir. La prochaine livraison est prévue pour un établissement de la province Nord. Les bénévoles fourniront le collège de Hienghène.