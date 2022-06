La BANC réunit ses donateurs, bénéficiaires et bénévoles

Voilà bientôt quatre ans que les bénévoles de la Banque Alimentaire font l'interface entre donateurs et associations caritatives de Nouvelle-Calédonie. Pour la première fois, ces différents acteurs se sont réunis ce vendredi matin autour d'un café, quelques croissants et une très bonne nouvelle.

Caroline Antic-Martin, Lina Waka Ceou (Loreleï Aubry) •

Faire du lien entre donateurs, bénéficiaires et bénévoles, c'était l'ambition de ce petit déjeuner convivial organisé ce vendredi matin par la banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie. Une première pour cette plateforme de dons de denrées pour les plus démunis créée en août 2018. Selon Betty Levanqué, la présidente de la BANC,"l'objectif de cette rencontre c'est que les donateurs rencontrent les présidents d'association qui s'occupent des personnes dans la précarité ainsi que les bénévoles qui nous aident a oeuvrer. On met des visages sur des noms! La banque alimentaire si on doit la résumer, c'est aimer, aider, partager."

Des centaines de kilos de produits de première nécessité



Actuellement, la banque fonctionne uniquement grâce aux dons financiers d'entreprises ou de particuliers et aux dons alimentaires offerts par une trentaine d'industriels et de commerçants de la place. Parmi eux, le groupe Saint-Vincent. Sa contribution : 500 kilos de riz et 100 kilos de farine par mois.

"C'est la moindre des choses on est sur des produits de première nécessité. explique Yves Jean-Baptiste le directeur général du groupe Saint Vincent. "Il faut penser aux personnes qui sont aujourd'hui dans la difficulté pour que demain ils puissent vivre normalement. C'est important pour nous et pour eux je pense parce que avant tout c'est une histoire humaine."

La structure locale désormais affiliée à la Fédération nationale

Grande nouvelle, la banque alimentaire vient de signer un partenariat avec la Fédération des banques alimentaires de France et à ce titre recevra désormais un soutien logistique, informatique et surtout deux containers de 25 tonnes de denrées par an. "Ça va nous permettre évidemment de mieux servir les 50 associations que l'on a, et elles incluent des écoles des quartiers défavorisés, les CCAS de plusieurs communes, dont principalement Nouméa, Dumbéa Paita, mont dore, Koumac où nous avons une antenne. Nous avons aussi des antennes a Bourail, Koné et Poindimié. Et je travaille a l'antenne des iles." précise Betty Levanqué.

Autre bonne nouvelle, le café solidaire qui permettra de transformer les invendus de l'industrie alimentaire en repas ouvrira prochainement se portes a la vallée du Tir.