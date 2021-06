La banque alimentaire de Poindimié au plus près des familles

Marguerite Poigoune (S.C) •

Les bénévoles ouvrent les cartons posés sur une étagère ou à même le sol, pour voir le contenu. Parmi eux, Pouya Poindipoinda, la responsable de l’antenne de Poindimié. "On trie et on fait des petits cartons pour les distribuer. Il y a des produits pour le petit déjeuner, du dentifrice, du poivre."

Manque d'associations relais sur Poindimié

A Tiounao, ce sont dix bénéficiaires qui recevront les denrées alimentaires etd’autres familles dans Poindimié recevront des produits. "Pour l'instant, les bénéficiaires sont repérés par des particuliers, par les acteurs sociaux du village, ou par des soignants. Notre mission au départ c'était de les distribuer à des associations qui, elles, les redistribuerait à leurs bénéficiaires. Mais par manque d'associations de ce type sur Poindimié, on a été amené à les distribuer directement aux particuliers", détaille Isabelle Vrenken, bénévole.

Pouya Poindipoinda et Isabelle Vrenken

Deux bénévoles arrivent chez Anne-Marie Tienonhou, à Tiounao. C’est elle qui distribuera les denrées alimentaires aux familles qu’elle a repérées. "Ce sont des foyers qui ont des enfants et qui ne travaillent pas. Ça fait du bien à ces petites familles. C'est juste un plus."

Besoin d'un local plus grand

Les denrées alimentaires ont été livrées sur Poindimié par la banque alimentaire de Nouméa. D’autres ont été fournies par un commerce du village. Des produits qui sont proches de la date limite de consommation, mais qui peuvent servir, plutôt qu’être jetés à la poubelle. Il manque encore des produits de base comme le riz, le sucre, les pâtes notamment. Les particuliers qui le souhaitent peuvent aussi donner des dons à la banque alimentaire de Poindimié. Enfin, l’association recherche des bénévoles et un local plus grand afin de pouvoir stocker plus de produits.

Le reportage de Marguerite Poigoune :