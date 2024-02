La communauté vietnamienne de Calédonie se prépare au Têt

Cette année, le Têt, le Nouvel an vietnamien, tombe le 9 février. Un évènement traditionnel important pour de nombreuses communautés asiatiques, qui aiment à le célébrer comme il se doit. Une période également très rentable pour les commerçants et les restaurateurs.

Loreleï Aubry (Charlotte Mestre) •

Biscuits de fortune, poisson séché, gâteau de haricot… Avec l’arrivée du Nouvel an vietnamien, de nouveaux produits s’invitent dans les rayons des magasins asiatiques. Il faut dire que le Têt est l’occasion de déguster des spécialités des quatre coins de la Chine et du Vietnam. De vraies madeleines de Proust pour Aline Mori, cliente d'une épicerie du centre de Nouméa. "Ça, c'est le gingembre confit de mon enfance, j’adore ça."

Une fête préparée des mois à l'avance

Autres saveurs traditionnelles indissociables des célébrations du Têt : le banh chung ou gâteau de riz gluant à base de porc. Un mets rare, vendu seulement pour les grandes occasions. Mais Fabien Duong, gérant d'un magasin asiatique, ne s’est pas limité aux produits alimentaires. Il a également investi dans de la décoration pour environ 5 millions de francs. "Tout ce qui est sur les têtes de gondole, ce sont des commandes spéciales pour le Têt. On les passe bien en avance pour pouvoir avoir tous les produits dont on a besoin à temps." Parmi lesquels, lanternes, encens, ou encore papier à brûler qui prend parfois des allures de faux billets. "Ça sert d’offrandes. Généralement on les brûle pour pouvoir les envoyer dans l’au-delà".

Des banquets à partager

Un rite à réaliser avant un grand repas en famille. Repas si possible animé et copieux, à l’image des traditionnels banquets organisés au foyer vietnamien. Sur les réseaux sociaux, d’autres restaurateurs rivalisent également de créativité pour célébrer cette nouvelle année lunaire. Exemple sur la baie des citrons, à Nouméa où l'un des restaurants asiatiques affiche complet pour la soirée du réveillon. Près de 200 personnes sont attendues sur 2 services. Selon Annie Ati, employée du restaurant Oncle Hô, "Nous faisons cette soirée depuis l’ouverture du restaurant, c'est important pour le patron et sa famille."

On mange ensemble, on rigole, les tables peuvent discuter. Les personnes d'origine asiatique peuvent partager leur culture avec nous qui sommes d'origine mélanésienne et découvrir cette année du dragon. Annie Ati, employée d'un restaurant vietnamien de Nouméa

Un dragon de bois synonyme de prospérité et de richesse qui devrait profiter à tous. À commencer par les commerçants qui apprécieront l’arrivée dans quelques jours d’un autre évènement très rentable : la Saint-Valentin.