La journée internationale des peuples autochtones célébrée à la Foa

Pour la journée internationale des peuples autochtones, le conseil national pour les droits du peuple autochtone de Kanaky Nouvelle-Calédonie s’est réuni à Fonwhary, sur le site du grand chef Ataï.

Medriko Peteisi (AM) •

L’ensemble des membres du sénat coutumier s’est déplacé ce lundi 9 août, sur le site de Wereha à Fonwhary. Aux côtés des représentants coutumiers, le nouveau membre du gouvernement en charge de la culture, Mickaël Forrest.

"L'appel pour un nouveau contrat social"

Il a souligné l’importance de cette journée, qui valorise les peuples indigènes, avec un thème décrété par l’ONU, qui fait écho à l’actualité politique, "ne laisse personne de côté : le peuple autochtone et l’appel pour un nouveau contrat social". Une thématique qui a nécessairement rappelé le troisième et dernier référendum, qui se déroulera en le 12 décembre prochain.

©Medriko Peteisi / Nc la 1ere

Paix, gouvernance et justice

Pour l'occasion, trois ateliers ont été mis en place sur site, autour de trois thèmes : la paix, la gouvernance et la justice. La paix en débat, avec l’objectif qu’elle soit maintenue avec tout le monde, après la date du 12 décembre. La gouvernance, par la voie des forces politiques, représentant le monde autochtone, et enfin, la justice, avec des précisions sur l’alliance des lois coutumières et républicaines. Des sujets longuement débattus. Pendant ce temps, les femmes étaient en cuisine, en train de préparer un repas-partage.

Des sculptures des aires Xârâcùù, Hoot Ma Whaap et Iaai ont été réalisées pour l'occasion. • ©Medriko Peteisi / Nc la 1ere

Une journée ouverte au public, qui s’est fait timide sur le site de Werehea. Mais comme le dit Cyprien Kawa membre de l'organisation, ce n’est pas le nombre de personnes qui compte, mais la valeur de chacune d’entre elles, et ce qu’elles peuvent apporter aux discussions. Une journée de réflexion qui se poursuit, sur le site de Fonwhary.