La Nouvelle-Calédonie passe en phase de sauvegarde dimanche à 8 heures

Françoise Tromeur •

L'alerte 2 restera maintenue toute la nuit. C'est à 8 heures, dimanche matin, qu'elle sera terminée et que le pays sera placé en phase de sauvegarde. Le directeur de la Sécurité civile, Frédéric Marchi-Leccia, l'a annoncé au journal télévisé de NC la 1ere. Une demi-heure plus tard, un communique de la même Sécurité civile renchérissait.

Son interview par Laurence Pourtau :

Intervention de Frédéric Marchi-Leccia - JT de 19h30 du 060321

Île des Pins

Où était Niran à ce moment-là ? Réponse de Météo-France : à 19 heures : il se trouvait à 45 kilomètres de l'île des Pins, dernière commune à subir les assauts du cyclone tropical et notamment des vents encore forts. Un phénomène qui se trouve samedi soir au stade d'intense - c'est-à-dire de catégorie 4. Et qui continue à s'affaiblir. Niran devrait être dégradé en cyclone tropical dans les prochaines heures.

«Le vent faiblit»

«Il génère des vents d'Ouest de l'ordre de 150 km/h en rafale sur l’Extrême-Sud, et de Nord-Ouest 120 km/h sur le Sud-Est et aux Loyauté», décrivait Météo-France à 17 heures. «Le vent faiblit sur le Nord de la Grande Terre. Les pluies sont modérées sur la Nouvelle-Calédonie avec 60 à 170 mm ces douze dernières heures sur le relief.»

Météo attendue

Niran se déplaçait rapidement, et son centre s'éloignait progressivement de la Grande terre vers le Sud-Est. Il est donc prévu que le temps s’améliore progressivement sur la Grande Terre. Sont encore attendus :

un vent violent sur l'Extrême-Sud et l'île des Pins, avec de fortes rafales, de secteur Ouest, de l'ordre de 120 à 140 km/h;

une mer dangereuse : une marée de tempête avec de très fortes vagues, pouvant localement dépasser deux à trois mètres, est possible sur le littoral de l'Extrême-Sud et l'île des Pins. Une forte houle est encore attendue cette nuit sur la côte Ouest, le Sud et les Loyauté.

des pluies qui s'atténuent.

Phase de sauvegarde ?

En phase de sauvegarde, on ne reprend pas tout à fait une activité normale car le danger n'est pas tout à fait écarté. Il faut signaler les éventuels blessés, limiter ses déplacements, respecter l'interdiction de baignade et d'activités nautiques, vérifier la potabilité de l'eau, prendre garde aux câbles électriques tombés... Et «éviter l'utilisation des téléphones pour ne pas saturer le réseau» !



En version vidéo :

Phase de sauvegarde après alerte cyclonique



Le communiqué de la Sécurité civile :