La présidence du Congrès met en garde contre un “faux profil LinkedIn” de Roch Wamytan

Attention, le profil attribué à Roch Wamytan, actuel président du Congrès, sur le réseau social LinkedIn est un faux et il est utilisé pour des tentatives d'escroquerie. C'est l'alerte lancée ce mercredi depuis le boulevard Vauban.

Françoise Tromeur •

“Existence d’un faux profil LinkedIn au nom de Roch Wamytan.” Sous cet intitulé, la présidence du Congrès s’est fendue d’un communiqué qui met en garde la population, ce mercredi 13 septembre. “La ou les personne(s) qui se cachent derrière ce faux profil entrent en contact avec des membres de la communauté LinkedIn et tente(nt) de les escroquer”, est-il expliqué, sans préciser quelle serait la nature de ces tentatives.

"Aucun compte à ce jour"

“M. Wamytan n’a aucun compte créé à ce jour sur LinkedIn, poursuit le communiqué. Toute personne qui aurait été sollicitée ou aurait malheureusement été victime d’escroquerie est invitée à porter plainte auprès des autorités compétentes. Toute tentative de fraude ou de manipulation doit être signalée pour que des mesures appropriées puissent être prises.”

LinkedIn, c’est un réseau social notamment à usage professionnel, qui existe en ligne depuis une vingtaine d’années. Il est utilisé par de nombreux Calédoniens. En faisant une recherche au nom de Roch Wamytan, élu UC et président du Congrès sans discontinuer depuis 2019, on aboutit à non pas un, mais trois comptes qui lui correspondent. Le seul vraiment développé affiche plus de 500 relations.