La province Sud teste le cartable numérique

Le dispositif Cartable numérique lancé hier dans cinq classes de la province Sud, à Yaté, Tuband, Rivière Salée, Auteuil et Bourail. Un test grandeur nature pour un an avant une généralisation possible en cas de succès. 200 ordinateurs ont été distribués pour un budget de 280 millions de francs CFP

« Je trouve ennuyant d’écrire sur un cahier. Déjà sur l’ordi, il y a beaucoup plus de facilité à écrire, à rechercher, tout ça. L’ordi, on peut le dire c’est magique » se réjouit Damien, élève en 5ème au collège de Tuband.

Il fait partie des élèves qui testent le nouveau dispositif pour la province Sud.

Un ordinateur assez simple, mais avec toutes les fonctionnalités nécessaires à l’apprentissage. On y retrouvera par exemple tous les manuels scolaires et les logiciels de bureautique. Le tout bridé par un logiciel de protection parentale.

Une génération connectée

Pour Camille Luciw, professeur de lettres, il s’agit aussi d’habituer les élèves à un outil qui les suivra tout au long de leur vie.

« C’est une génération qui est très connectée, qui sait déjà faire beaucoup de choses. Nous, notre travail, c’est de leur montrer comment avoir un regard critique aussi par rapport à ça, et comment l’utiliser pour améliorer leur production, qu’elle soit écrite, qu’elle soit orale. Il faut vraiment leur mettre cet outil entre les mains parce qu’ils seront amenés à l’utiliser dans leurs études mais aussi dans le monde du travail par la suite ».

Le cahier toujours là

Mais est-ce pour autant la fin des stylos et du papier ? Pas sûr pour Eric Gaudillat, référent numérique éducatif au collège de Tuband.

« Si vous regardez la salle aujourd’hui, vous constaterez que les élèves travaillent avec l’outil, mais le cahier est présent, ils continuent à écrire. C’est un peu une extension de ce qu’il y a sur le cahier. Ils ont des possibilités de faire des exposés, de les préparer à l’informatique pour pouvoir les présenter par la suite ».



Pour le moment, les ordinateurs sont bien rangés dans un casier au sein de l’établissement. Mais à terme, les élèves pourront les emporter chez eux.

