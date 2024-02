La rentrée déjà reportée dans plusieurs établissements scolaires, à Lifou et Ponérihouen

Les conséquences du mauvais temps sur la côte Est et des problèmes de financement, ce sont les motifs du report de la rentrée à Ponérihouen et au collège de Havila à Lifou. Les élèves retrouveront leurs salles de classe avec une semaine de retard, le lundi 19 février.

Alix Madec et Linda Saci •

C'est confirmé, pas de rentrée pour le collège de Havila, à Lifou, ce lundi 12 février. Les 320 élèves vont profiter d'une semaine de vacances supplémentaire. Le retour sur les bancs de l’école est reporté à la semaine suivante, c'est-à-dire au lundi 19 février.

Une décision prise par la direction et le personnel ce vendredi matin. Selon Elisabeth Siapo, directrice du collège de Havila, les conditions optimales ne sont pas réunies. "Nous sommes une association qui prend la relève après l'Alliance scolaire (l'Asee), qui a été liquidée en novembre 2023. C'est un recommencement de tout. Nous avons commencé avec la nouvelle association et malheureusement les fonds ne sont pas arrivés, d'où le manque d'approvisionnement de nos cantines et le retard des fournitures."

Pour rappel, huit associations ont été créées après la disparition de l'Alliance scolaire. La directrice précise ignorer les raisons de ce retard de fonds, mais en principe tout devrait être réglé d'ici la semaine prochaine.

De l'eau impropre à la consommation à Ponérihouen

Pas de rentrée scolaire non plus à Ponérihouen et cela concerne plusieurs centaines d’élèves sur la commune. Elle est, là aussi, décalée au 19 février, mais à cause des intempéries cette fois.

L’eau distribuée dans les écoles n’est pas propre à la consommation et nécessite l’intervention des agents sur site. Des sites qui sont bien souvent difficiles d'accès. "Deux collèges, deux écoles primaires et les maternelles de proximité sont concernés, détaille Eugène Menrempon, chargé de mission auprès du maire de Ponérihouen. L'eau est revenue, mais on anticipe le mauvais temps annoncé la semaine prochaine."