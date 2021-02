La rentrée scolaire aux quatre coins de la Nouvelle-Calédonie

65 980 élèves, de la maternelle au lycée, reprennent à compter de ce lundi le chemin des salles de classe. Retrouvez nos reportages à Païta, Dumbéa, Touho et Ouvéa.

L’heure de la rentrée a sonné pour près de 66 000 élèves calédoniens, des tout-petits aux jeunes adultes. Une découverte du monde de l’école pour certains, des retrouvailles avec des amis pour d’autres, ce jour reste important pour tous. Tour d’horizon de la rentrée en Nouvelle-Calédonie.

A Païta

Dans le primaire, ce sont 33 755 élèves qui ont pris ou repris le chemin de l'école. Des écoles primaires qui cette année mettent en place plusieurs réformes. A Païta, l'école Robert-Abel a déjà eu l'occasion d'en expérimenter certaines comme le Conseil d'Ecole. Il s’agit aussi de l’une des sept écoles bilingues de la Province Sud. Elle accueille trois cents élèves.

A Dumbéa-sur-Mer

Plus de 450 élèves ont pris le chemin de l’école Frédéric-Louis-Dorbritz ce lundi. L’établissement scolaire accueille également provisoirement des élèves de Katiramona dont l’école reste fermée après les dégâts sur la route causés par le passage de la dépression Lucas.

A Touho

Nathan 8 ans, a aussi retrouvé les bancs de l’école ce lundi. Il habite dans la petite vallée de Tipoïtène, en montagne, au dessus de la tribu de Poyes. Il s’est levé à 5 heures, ce matin. Ses parents ont accompagné le petit garçon, pour sa rentrée, à son école au village.

A Touho encore

350 élèves ont fait leur rentrée aujourd’hui au lycée professionnel de Touho. L’établissement dispose de sept filières professionnelles comprenant la restauration, le service aux personnes ou encore la maintenance industrielle.

Une tendance apparaît : les filles sont de plus en plus nombreuses à choisir la voie professionnelle.

Ce matin, le vice recteur Erick Roser était en visite sur place, l’occasion pour lui, de faire le point sur la réforme de la branche professionnelle.

A Ouvéa

Retour sur les bancs de l’école pour les 762 élèves d’Ouvéa. A Iaai, comme à Maré, écoles et collèges ont été épargnés par la dépression Lucas, contrairement à Lifou, où la rentrée a été repoussée d’une semaine.

La rentrée justement ce matin au collège Eben Eza à Ouvéa, un établissement de l’ASEE qui subit une baisse d’effectifs, depuis 2011 selon la direction le nombre de collégiens est passé de 300 à 71 pour cette rentrée 2021.

