Les clés de la rentrée scolaire 2021 en Nouvelle-Calédonie

Rédactions de NC la 1ere, avec Françoise Tromeur •

Le grand jour

Après la Saint-Valentin, le jour de la rentrée 2021 ! Ce lundi 15 février, l’année scolaire a été officiellement lancée d'un bout à l'autre de la Calédonie. Dans la foulée des internats dimanche après-midi, direction l'école, le collège ou le lycée, dans le public comme le privé. Un jour J qui se passera ce mardi pour une partie des élèves - la rentrée est souvent échelonnée en fonction du niveau.

Les effectifs

Côté effectifs, 65 980 élèves calédoniens sont attendus en classe cette année, par 4 489 enseignants :

33 760 écoliers sont scolarisés dans le premier degré (26 340 dans le public, soit 78 %, et 7415 dans le privé;

(26 340 dans le public, soit 78 %, et 7415 dans le privé; 31 800 élèves sont dans le secondaire (22 898 pour le second degré public, soit 72 %, et 8902 dans le privé).

(22 898 pour le second degré public, soit 72 %, et 8902 dans le privé). 425 enfants et adolescents sont inscrits dans le secteur privé hors contrat.



Les établissements

Sur l’ensemble du pays, les enfants, ados et jeunes adultes seront accueillis cette année dans 341 établissements scolaires :

258 écoles ;

; 57 collèges ;

; cinq lycées d’enseignement général et technologique ;

et ; douze lycées professionnels et trois antennes de lycée pro;

et trois antennes de lycée pro; cinq lycées polyvalents ;

; et quatre maisons familiales et rurales .

. Ajoutons-y les 74 internats qui accueillent 5 020 internes dans le second degré.



Les sous

Pour donner une idée du poids financier que représente l'éducation, sachez que l'an dernier, l’Etat et la Nouvelle-Calédonie ont alloué au total 53,9 milliards de francs CFP à l’enseignement secondaire public et à l'enseignement privé aussi bien primaire que secondaire. Rappelons que le premier degré public dépend des provinces.



Les aléas

La Calédonie a connu des grandes vacances ultra pluvieuses, marquées début février par la dépression forte Lucas. Conséquence, à certains endroits, le retour en classe n'a pas pu avoir lieu ce lundi. En raison des dégâts causés par le phénomène cyclonique ou de chantiers à terminer.

A LIFOU, le passage de Lucas a poussé à reporter d'une semaine la rentrée dans les écoles publiques.

Délai aussi, jusqu'à ce jeudi, pour les collèges de Havila et Hnaizianu gérés par l’Alliance scolaire.

A OUEGOA, rentrée décalée au 22 février dans les écoles publiques du village et de Paimboas. Le temps de finaliser des travaux de rénovation, mais aussi de reprendre un réseau routier abîmé par les fortes pluies.

A LA FOA, ces mêmes conditions météo ont retardé le chantier mené à la maternelle les Bégonias. Là encore, la rentrée est prévue lundi prochain.

A HOUAÏLOU, idem : rentrée le 22 pour l'école de Wani, la maternelle du village et l'école de Nékoué. Il s'agit de procéder à des vérifications électriques, et d'achever des travaux.



A PONERIHOUEN, l'école primaire publique doit accueillir les enfants mercredi, après finitions de travaux et réception de chantier.



ET A DUMBEA, une poignée d’enfants ont été changés d’école pour leur éviter un long détour, le temps de régler des problèmes de circulation - Lucas a coupé la voie à Nakutakoin et Katiramona.

Les réformes

L'année scolaire débute avec son lot de réformes.

Celle de l’école primaire, d’abord. Adoptée le 13 janvier dernier au Congrès, elle entre en vigueur après deux ans d’expérimentation : découverte des différentes cultures du pays, apprentissage de l'histoire, outils pédagogiques numériques, création des conseils d’école…

L’enseignement professionnel engage également sa mutation. Avec un accompagnement personnalisé des élèves renforcé, un enseignement en binôme pour donner du sens aux matières fondamentales et la valorisation des projets ou des productions des élèves.



Sans oublier le bac : les élèves qui entrent en terminale poursuivent cette réforme qu'ils ont entamée en classe de première. Elle a pour but de mieux les préparer à entrer dans l’enseignement supérieur. Fini, le principe d’un examen en fin d’année. L’obtention du bac se fait en partie par le contrôle continu et en partie via une évaluation du français, de la philosophie et des matières à fort coefficient. Avec, enfin, un grand oral. Les lycéens devront présenter un sujet, argumenter et convaincre un jury.

Le Sud

Le nombre d’élèves scolarisés en province Sud a diminué. Il passe de 19 800 élèves inscrits en 2020, à 19 343 pour 2021. Cette baisse a conduit la collectivité à fermer deux écoles nouméennes: Emily-Panné à la Vallée-des-Colons et Louise-Vergès à Tindu.

A l'échelle de cette province, trois axes définis pour l'année scolaire : la transition énergétique, le développement du numérique et le renforcement de la sécurité dans les écoles.

A noter, également, l'ouverture d'une septième école bilingue français-anglais, en l'occurrence à Dumbéa-sur-mer.



Le Nord

En province Nord, la rentrée concerne 4 917 élèves dans le public. Pour la troisième année, les effectifs s’avèrent stables, en particulier sur la zone Voh - Koné - Pouembout. Il semble fini, l’effet migratoire dû à l’installation de l’usine de Nord.

Cette année, la province mise sur la maîtrise des fondamentaux, le développement mais aussi l’appui sur des ouvrage en langues kanak. Trois sont déjà disponibles.



Les Loyauté

Si la rentrée des enfants drehu a été perturbée sur Lifou, les élèves de Maré et Ouvéa devaient reprendre normalement dès ce lundi.

Le contexte

Nos élèves ont de quoi faire beaucoup d'envieux sur un sujet en particulier : ils effectuent leur rentrée dans une Calédonie sans circulation de Covid-19. Et rares sont les écoles dans lesquelles on se rend aujourd’hui sans masque, sans distance, en se faisant des bises et des poignées de main!

Un Caillou préservé de la pandémie, mais au prix de restrictions fortes aux vols internationaux et d'une quatorzaine obligatoire. La préparation de la rentrée a dû composer avec ces contraintes, notamment pour l'arrivée de nouveaux enseignants.



Autre contrainte d'avant rentrée liée à une question de transport : la grosse panne subie par le Betico, qui a compliqué les déplacements entre la Grande terre, l'île des Pins, Lifou et Maré.

N'oublions les difficultés traversées par l'enseignement privé, notamment protestant. Une illustration

entre autres dans ce reportage à Canala :

Et puis les soubresauts sociaux, économiques et politiques de ces derniers mois en Nouvelle-Calédonie ne peuvent que planer au-dessus de ce début d'année. Le brûlant dossier «usine du Sud» reste en attente de solutions. Ce qui pouvait laissait craindre des blocages routiers, par exemple. Pour l'instant, la rentrée y a échappé.

On peut aussi relever qu'elle a lieu sur fond de renouvellement du gouvernement, tombé au début du mois et qui doit être réélu mercredi.



La logistique

Sur fonds de crise sanitaire, et de ses effets en termes d'approvisionnement, les Calédoniens ont pris de l’avance sur les achats de fournitures scolaires. Et de plus en plus, c’est l’achat par liste qui est privilégié par les parents.



Des courses de rentrée marquées par les écarts de prix entre les commerces. Ils peuvent aller du simple au triple selon les magasins, d'après les chiffres collectés par l’observatoire du prix et des marges.

Autre casse-tête, la problématique du transport scolaire. Pas de règles établies, chaque collectivité ou institution gère selon ses propres contraintes.

Mentionnons aussi ce changement qui n'est pas passé inaperçu chez les parents des écoliers nouméens : une augmentation de tarif pour la cantine et la garderie scolaire. Par ailleurs, il est désormais demandé une participation des famille pour les demi-pensionnaires boursiers. Et la mairie de Nouméa a pris des mesures face aux impayés.

L'université

L'université de Nouvelle-Calédonie a déjà fait la sienne, de rentrée. Dès le 8 février pour une partie des étudiantes et étudiants. Mais celles et ceux de l'antenne Nord reprenaient ce lundi, à Koné. ,

Une rentrée marquée par une hausse des effectifs. A cause de la pandémie et de la fermeture des frontières, beaucoup de jeunes ont fait le choix de rester pour faire leurs études.

Le calendrier

Vacances :

du samedi 3 au dimanche 18 avril;

du samedi 5 au dimanche 20 juin;

du samedi 7 au dimanche 22 août

du samedi 9 au dimanche 24 octobre;

et grandes vacances à partir du samedi 18 décembre.

Mercredis pédagogiques

En province Sud :

animation pédagogique les mercredis 31 mars, 19 mai, 30 juin, 25 août et 6 octobre ;

conseil de cycle les mercredis 3 mars, 28 juillet, 15 septembre, 17 novembre et 1er décembre.

En province Nord, secteur Nord (Hienghène, Touho, Poindimié, Ponérihouen, Koumac, Kaala Gomen, Poum, Ouégoa, Pouébo):

animation pédagogique les mercredis 3 mars, 28 avril, 26 mai, 21 juillet et 22 septembre;

conseil de cycle les 24 mars, 30 juin, 1er septembre, 10 et 24 novembre.

En province Nord, secteur Sud (Houaïlou, Kouaoua, Canala,Voh, Koné, Pouembout, Poya):

animation pédagogique les mercredis 10 mars, 5 mai, 2 juin, 28 juillet et 29 septembre;

conseil de cycle les 24 mars, 30 juin, 1er septembre, 10 et 24 novembre.

En province îles, à Lifou :

animation pédagogique les mercredis 3 et 31 mars, 5 et 26 mai, et 7 juillet ;

conseil de cycle les 24 mars, 2 juin, 8 septembre, 10 novembre et 1er décembre.

En province îles, à Maré :

animation pédagogique les mercredis 10 mars, 21 avril, 12 mai, 23 juin et 21 juillet ;

conseil de cycle les 24 mars, 2 juin, 8 septembre, 10 novembre et 1er décembre.

En province îles, à Ouvéa :