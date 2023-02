La rentrée universitaire en 6 chiffres

Une nouvelle année universitaire vient de débuter sur les campus de Nouville à Nouméa et Baco à Koné. Le point sur les chiffres de cette rentrée.

Dave Waheo-Hnasson (Loreleï Aubry) •

Depuis lundi, les cours ont repris pour plusieurs milliers d'étudiants. Si certains ont retrouvé les bancs de la fac, d'autres bénéficient d'une petite période d'adaptation. Ainsi, les premières années ont entamé leur semaine d'intégration, afin de trouver leur place facilement au sein de leur nouvel environnement.

Près de 4000

En 2023, près de 4000 étudiants devraient être scolarisés sur les sites de Nouville et de Baco. Un chiffre qui se base à celui de l'année dernière mais qui reste provisoire car les inscriptions sont toujours en cours. Le nombre officiel d'étudiants sera présenté fin février début mars, lors d'une conférence de presse de bilan de rentrée.

1/3

Un tiers des "néo-bacheliers", c'est à dire celles et ceux qui entament des études juste après avoir eu le bac, choisit de débuter ses études à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, on compte presque 2/3 de bacheliers généraux, 16% de voies technologiques et 5% de bacs professionnels. Cette année encore, la filière la plus demandée est la filière SVT suivie de près par la licence de droit.

51

C'est le nombre de formations proposées à l'UNC. Une offre de formation pluridisciplinaire organisée par grands domaines au sein des départements de formation initiale : Droit/économie/gestion, Lettres/langues/sciences humaines, Sciences et technologies. L'UNC propose également un institut universitaire de technologie (IUT) et trois écoles internes : l'institut national du professorat et de l'éducation, l'école universitaire de management et l'école doctorale du Pacifique. Enfin, un pôle formation continue et alternance est également proposé.

660

En 2021, 660 étudiants ont obtenu leur diplôme à l'UNC. Si le taux de réussite aux examens varie selon les filières et les grades, en moyenne, en fin d'année diplômante, entre 70 et 80% des étudiants valident leur cursus.

Entre 42 et 49%

C'est le taux moyen d'abandon au cours de la première année en L1. En cause, l'absence de sélection à l'entrée pour intégrer ces cours, mais aussi les nombreux départs d'étudiants le plus souvent vers la métropole en milieu d'année pour poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur.

5 000 000 000

Le budget de fonctionnement de l'UNC est de cinq milliards CFP par an.