Laurent Prévost a pris ses fonctions

© Nicolas Fasquel

Humilité et écoute

CONF PRESSE NOUVEAU HAUSSAIRE

La sécurité et le prochain référendum seront pour commencer les dossiers prioritaires de Laurent Prévost, nouveau Haut Commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie. Avant son arrivée sur le territoire, le représentant de l’Etat avait déjà pu échanger avec quelques élus du pays.« Je vais rentrer de plein pied et tout de suite dans la préparation qui va s’engager très vite de la deuxième consultation à la pleine souveraineté puisqu’elle a été demandée par les élus dans les formes qui sont prévues. Ce sera sans doute l’un des sujets du prochain comité des Signataires qui se tiendra probablement autour de la fin septembre à Paris. Cette question, centrale, n’écartera pas, comme l’avait rappelé le premier ministre, les autres questions de développement économique ou encore d’avenir pour la jeunesse qui est un sujet qu’on sent aussi très présent ici. »Seulement sur le territoire depuis deux jours, l’ancien Préfet du Val-de-Marne à l’inverse de son prédécesseur ne connait pas particulièrement la Nouvelle-Calédonie.« J’arrive en ayant intégré que je suis sur une terre qui a son histoire avec ses particularités, son statut à part, un rôle pour l’état qui est différent. J’ai bien conscience que la fonction ici s’inscrit dans un contexte, une histoire différente et je l’aborde avec humilité, un souci d’écoute et cette envie d’être utile au territoire et à celles et ceux qui y vivent. »Son agenda est déjà chargé pour les deux mois qui viennent. Dès vendredi il ira à la rencontre des représentants des collectivités du Nord et des Îles.