Le couvre-feu en Calédonie à nouveau prolongé, jusqu’au 16 septembre

Le couvre-feu en vigueur sur toute la Nouvelle-Calédonie n'en finit pas d'être reconduit. “Afin de poursuivre les efforts de sécurisation menés par les forces de sécurité intérieure”, annonce le haut-commissariat ce vendredi, cette interdiction de circuler entre 22 heures et 5 heures du matin est prolongée jusqu'au 16 septembre. Tout comme d'autres restrictions. Le détail.

Le couvre-feu encore prolongé. “Afin de poursuivre les efforts de sécurisation menés par les forces de sécurité intérieure”, les restrictions de circulation en vigueur à travers toute la Nouvelle-Calédonie valent désormais jusqu’au matin du lundi 16 septembre, toujours de 22 heures à 5 heures. C’est ce qu’annonce le haut-commissariat dans un communiqué, vendredi 30 août.

Armes et jerricans d'essence

Même chose pour les mesures qui concernent la vente et le transport d’armes : elles sont étendues jusqu’au 16 septembre. Idem pour "la vente au détail et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif, dans tout récipient transportable, tel que jerrican ou bidon". Précision du haussariat, "par dérogation, ces dispositions ne s’appliquent pas à la vente au profit des services communaux ainsi qu’aux activités professionnelles suivantes : agriculteurs, pêcheurs, artisans et patentés".

Alcool

Rappelons que la vente d’alcool à emporter est autorisée jusqu'au dimanche 8 septembre, sous conditions (du lundi au jeudi de 9 heures à 17 heures et le vendredi de 9 heures à midi, à raison de deux litres pour l’alcool n’excédant pas 22° ou un litre pour l’alcool supérieur à 22° par personne).