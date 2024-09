Le couvre-feu s'assouplit de 22h à 5 heures, la vente d'alcool de nouveau autorisée avec des restrictions

Le couvre-feu s’applique sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie de 22 heures à 5 heures, du mercredi 25 septembre jusqu’au dimanche 29 septembre 2024 inclus. La vente d'alcool rouvre de nouveau avec des restrictions particulières, annonce le haut-commissariat.

Après un week-end restrictif, le couvre-feu s'assouplit en passant à 22H pour le soir jusqu'à 5h le matin suivant. Il est applicable dès ce mercredi 25 septembre et jusqu'au 29 septembre inclus, annonce le haut-commissariat dans un communiqué de ce mercredi.

La vente d'alcool autorisée

La vente d'alcool ou fermentées à emporter est de nouveau autorisée, ce mercredi et jeudi de 9h à 17h et le vendredi 27 septembre de 9h à midi. Comme auparavant, sont autorisés par personne : 2 litres d'alcool ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 22° ou 1 litre d'alcool de plus de 22°. Toute vente avec livraison demeure interdite.

Les rassemblements

Concernant les rassemblements, défilés et cortèges, ils restent interdits sur les communes du Grand Nouméa jusqu’au 30 septembre prochain "à l'exception des marchés habituels et des manifestations sportives", indique le haut-commissariat.

L'institution indique également l'interdiction du port et du transport d’armes et l'interdiction des rassemblements sur les communes du Grand Nouméa jusqu’au 30 septembre prochain.