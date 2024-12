Le CTOS remet ses Trophées du sport 2024, tout en sobriété cette année

C'est une édition toute particulière des Trophées du sport qui s'est déroulée cette année. Sous le signe de la sobriété et des économies. Comme lors de la pandémie de Covid, le Comité territorial olympique et sportif a fait le choix de se passer d'une cérémonie pour célébrer ses Cagous. Le CTOS a néanmoins honoré les sportifs ayant notamment réalisé des performances à l'extérieur du territoire. Les noms des lauréats ont été dévoilés sur le web.

L'infatigable sprinter handisport s'est encore illustré lors des jeux paralympiques de Paris en disputant trois finales. Avec deux nouveaux titres de champion du monde, il totalise dix-sept médailles mondiales. Pierre Fairbank est aussi lauréat de son troisième trophée du sport, un autre record.

C'est vrai que le soutien des calédoniens et du mouvement sportif ça m'encourage... tant que je me fais plaisir et que j'arrive à titiller le podium et que j'arrive a être sélectionné [je vais continuer] L'année prochaine il y a les championnats du monde donc on va essayer de se qualifier pour ramener une médaille pour la Calédonie et l'équipe de France.