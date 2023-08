Le monde du basket solidaire avec les familles d'enfants malades

Toute une journée de basket à Païta, avec des jeunes venus de partout. La troisième édition du Tournoi de basket pour Marie, a eu lieu à l'Arène du Sud ce samedi. Une opération avec l’association Marie pour la Vie, du nom de cette fillette partie trop tôt, à cause d’un cancer, au début des années 2010. Une journée de pratique sportive pour recueillir des dons et soutenir les enfants malades de Nouvelle-Calédonie. 125 000 francs ont été récoltés.

Maurice Violton et Cédric Michaut (édité par Stéphanie Chenais) •

Douze équipes de basket se sont réunies à l’Arène du Sud toute cette journée de samedi. Constituées de joueuses et de joueurs de tous âges, licenciés ou pas, elles se sont affrontées dans une ambiance bon enfant. Une journée récréative afin d’obtenir des fonds et venir en aide aux enfants malades de Nouvelle-Calédonie.

Sous l’égide de l’association Marie pour la vie, le Lycée Anova et ses étudiants en classe de BTS ont organisé cette journée à des fins caritatives. Les recettes de la buvette seront reversées aux familles d’enfants en souffrance, à travers le pays.

Le Basket Club de Païta est partie prenante de l’opération pour la plus grande joie de l’un de ses cadres techniques. Mahina Crutz, qui par ailleurs est enseignante au lycée, se satisfait l’implication de ses élèves dans l’organisation de cette troisième édition du tournoi. "En tant qu'enseignante, ça me permet d'impliquer mes étudiants et d'appliquer ce qu'ils ont vu en cours en méthodologie de projet."

Les étudiants, eux-mêmes, ont souligné leur fierté de participer à cette action. La journée a permis de récolter 125 000 francs.

Des matchs ont été organisés ce samedi 19 août en faveur de l'association Marie pour la vie. • ©NC la1ère

Pour la création d'un groupe de parole

Valérie Guichard, présidente de l'association Marie pour la vie a mis en avant cette solidarité qui rassemble des associations, des clubs, des jeunes. L’éducation, autour d’une cause unique : la solidarité vis-à-vis des enfants malades du pays. "Le secret de cette réussite, c'est l'amour, la solidarité et le partenariat entre les différents clubs, l'association, mais aussi les étudiants."

Pour rappel, l'association Marie pour la vie est née en 2011. Elle œuvre pour les familles ayant un enfant malade. Parmi ses principaux projets : la mise en place d'une maison d'accueil pour les parents dont les enfants sont hospitalisés au Médipôle, ou encore la création d'un groupe de parole pour les parents endeuillés, ou vivant la maladie de leur enfant.