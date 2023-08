Le P'tit campus : faire rimer études et parentalité à l'université

À l’Université de la Nouvelle-Calédonie, au campus de Nouville, certaines jeunes femmes combinent parentalité et études supérieures. Elles sont environ une dizaine chaque année à avoir un enfant. Beaucoup font appel au P’tit Campus, un dispositif géré par la maison de l’étudiant qui accompagne les jeunes parents dans leurs nouveaux rôles.

Lizzie Carboni et Charlotte Mannevy (avec MRB) •

Un enfant ne devrait jamais être un frein aux études supérieures et pourtant : il est encore difficile pour les jeunes mamans de concilier cours et maternité. D’où la création il y a un an du P’tit campus. "L’arrivée d’un bébé peut vraiment compliquer la poursuite d’un cursus, il ne faut pas se faire d’illusions, expose Yannick Lerrant, directrice de la Maison de l’étudiant, qui porte le dispositif. On se rend bien compte qu’il y a des étudiants qui sont confrontés au choix douloureux d’abandonner leurs études ou de confier le bébé. C’est pour cela qu’avec l’université, on a vraiment souhaité mettre en place le dispositif P’tit campus pour les aider."

Chaque année, on a des étudiantes qui décrochent parce qu’elles ont un enfant. Yannick Lerrant, Maison de l'étudiant



Si la salle de parentalité, ouverte de 6 heures à 22 heures, n’a pas rencontré le succès escompté, le P’tit campus reste un vrai coup de pouce. "Ça m’a vraiment angoissé, se souvient, Yriska, dont le fils est né pendant ses études. Je ne savais pas quoi faire, mais je me suis dit que je ne pouvais pas arrêter mes études pour autant. Le P’tit campus m’avait contactée quand j’étais enceinte pour me dire qu’ils avaient du linge pour le bébé et d’autres affaire dont je pouvais avoir besoin."

Ateliers de la Croix-Rouge



Et finalement, cet enfant ne freine pas la volonté d’Yriska de poursuivre ses études. "Je suis dans ma troisième année, explique-t-elle. Je dois donc valider ma licence cette année. Mais je veux encore continuer avec un Master."



En plus de l’aide matérielle, l’UNC souhaite offrir un soutien à la parentalité. Depuis deux mois, un atelier sur le développement de l’enfant avec l’aide de la crèche de la Croix-Rouge. Le prochain aura lieu le 30 août, tout l’après-midi, avec notamment des distributions de couches et de petits pots.