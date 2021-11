Le père Noël solidaire prépare sa tournée

A moins de quatre semaines de Noël, les associations se préparent à apporter un peu de réconfort à un nombre toujours croissant de familles en difficulté. La crise sanitaire a augmenté de manière significative le nombre de bénéficiaires des associations caritatives.

Stéphanie Chenais (Charlotte Mannevy) •

La magie de Noël. Oui, mais encore faut-il pouvoir se l’offrir. Si tous les ans, l’association Dorcas distribue des paniers de fêtes pour Noël, cette année il y a encore plus de besoins. Des personnes qui ont perdu leur travail, mais aussi des artisans ou des intermittents du spectacle.



« On s’est aperçu que le nombre de personnes dans la précarité a beaucoup augmenté et que ça touche maintenant à peu près tout le monde : des artisans ont perdu leur travail, des artistes, on a même eu un électricien », raconte le pasteur Louis Levant, président de l’association Dorcas.

Chaque année, l’association distribue des colis « améliorés » à l’approche de Noël : « On met par exemple du poulet fermier, du chocolat pour les enfants, etc. Cette année, le nombre de bénéficiaires va probablement doubler, vu le contexte sanitaire ».

Même constat du côté de Saint-Vincent-de-Paul : « On voit de nouveaux bénéficiaires arriver de jour en jour », assure Elisabeth Gau, présidente de l’association.

Des besoins partout, y compris en Brousse

Et contrairement aux idées reçues, les familles en difficulté ne se trouvent pas qu’en ville. Face à l’afflux des demandes, Dorcas vient d’ouvrir des antennes à Poidimié, Poya et Koumac : « Il faut s’enlever de la tête que parce que l’on est dans le Nord qu’on peut aller à la chasse, à la pêche, il n’y a pas de précarité. Mais ce n’est pas vrai », lance Louis Levant.



La solidarité prend tout son sens en cette période. Pour que les fêtes soient belles pour tout le monde, il est d’ores et déjà possible de déposer des produits alimentaires ou des cadeaux dans de nombreuses associations du pays.