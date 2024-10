Le président de l'UC Daniel Goa porte plainte pour diffamation contre Philippe Blaise

Le président de l'Union calédonienne, Daniel Goa, a annoncé ce jeudi 31 octobre avoir porté plainte contre l'élu Loyaliste Philippe Blaise, à la suite de propos tenus lors d'une interview accordée à Radio Rythme Bleu.

Voilà qui n'arrangera probablement pas les relations déjà glaciales entre les élus des Loyalistes et ceux de l'Union Calédonienne. Dans un communiqué publié ce jeudi 31 octobre, Daniel Goa a indiqué avoir déposé une plainte en sa qualité de président de l'Union Calédonienne. Dans le viseur de l'ancien maire de Hienghène, des propos tenus par Philippe Blaise le 28 octobre dans le cadre d'une interview accordée à Radio Rythme Bleu.

"Monsieur Blaise a qualifié l’Union Calédonienne de 'fasciste' et de 'nazi à peau noire', affirmant même 'peser ses mots'", fustige Daniel Goa dans son communiqué. Dans l'interview en question, visionnable en podcast sur le site de RRB, Philippe Blaise emploie effectivement ces termes. Il vise en revanche la CCAT et non l'Union calédonienne, même si les deux mouvements sont intimement liés l'un à l'autre.

"Une attaque directe et infondée"

"Ces propos, outre leur gravité, sont une attaque directe et infondée contre notre mouvement, nos valeurs, et nos militants", estime Daniel Goa, assurant vouloir "rappeler à certains que le respect est de mise si nous voulons créer les conditions pour une reprise du dialogue et entrevoir l'avenir ensemble".

Plus tôt dans la journée, la Dynamik Unitaire Sud et le bureau politique du FLNKS -animé par l'Union calédonienne- avaient eux aussi pointé les déclarations de Philippe Blaise. L'élu non-indépendantiste n'a de son côté, pas encore réagi publiquement à l'annonce d'une plainte déposée contre lui.