Le programme de service volontaire océanien recrute des jeunes

Vous êtes jeune et vous vous sentez l’âme de vivre une expérience à l’international? Une campagne de candidatures est ouverte pour participer au programme de service de volontariat océanien. Cette démarche est initiée avec le groupement d’intérêt public France volontaires. Il vous reste un mois pour postuler.

En dix ans, plus de 200 jeunes Calédoniens ont bénéficié de ce dispositif et participé à des actions de coopération solidaire dans les domaines du développement éducatif, culturel, agricole ou de promotion de la francophonie. Deux types d’engagements existent : le volontariat de solidarité internationale et le service civique à l’international. Six missions sont prévues au Vanuatu, et deux en Nouvelle-Zélande en 2023. Des initiatives qui visent à développer les compétences des jeunes Calédoniens, tout en participant à la construction de leur identité et de leur citoyenneté.

Les volontaires seront accompagnés dans leur mission d’intérêt général auprès d’une association ou d’un organisme public, qui durera six à douze mois, renouvelable ou pas selon la formule choisie. Ils disposeront d’une couverture sociale et de santé, et percevront une indemnité.

De 18 à 30 ans sans condition de diplôme

Ce programme s'adresse aux Calédoniens qui ont entre 18 et 30 ans, sans condition de diplôme. Les personnes intéressées peuvent déposer une candidature à partir d'aujourd'hui, lundi et jusqu'au 23 février sur le site internet de France volontaires.

Celles qui ont besoin d'aide pour remplir votre dossier de candidature au service volontaire océanien peuvent se faire accompagner par le centre information jeunesse de Nouméa ou dans les PIJ, les points information jeunesse.