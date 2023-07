Le Salon des études supérieures 2023 ouvre ses portes à Nouméa et Koné

Les 28 et 29 juillet, les élèves intéressés par des études supérieures trouveront peut-être leur bonheur au salon qui y est dédié. La 24e édition se tient dans le gymnase du campus de Nouville, à Nouméa. Elle est déclinée sur le campus de Baco, à Koné, ce vendredi uniquement.

Lizzie Carboni •

Un grand salon sur deux communes : c'est l'engagement de l'université de la Nouvelle-Calédonie. A Nouméa, comme à Koné la première journée, des centaines de jeunes sont invités à découvrir l'offre des études post-bac, ici comme ailleurs. Lors de l’édition 2023, près de 10 000 visiteurs sont venus sur les stands pour échanger avec les responsables de formation et les étudiantes ou étudiants, pour trouver leur voie après le bac.

Orientation, formation et mobilité

A Nouville, vendredi et samedi, l'évènement est organisé en "villages" : dans le gymnase du campus, on retrouve les villages de l'orientation, des formations et de la vie étudiante ; sur le terrain de football, se trouve le village mobilité et international, avec des parcours proposés en Australie, en Nouvelle-Zélande ou encore au Canada.

Cette 24e édition sera l'occasion de découvrir notamment la nouvelle offre de formation 2024-2028 de l'université, les nouvelles formations possibles dans les lycées et de visiter la Maison de l'étudiant du campus de Nouville.

Pour faire le point sur l'événement, mais aussi sur la formation en Nouvelle-Calédonie, Sylvian Raffard-Artigue est l'invité de la matinale radio vendredi 28 juillet. Directeur de la communication de l'UNC, il répond aux questions de Mathieu Ruiz Barraud juste après 7 heures.

Un invité surprise

Ce salon aura cette année,un invité d'honneur pas comme les autres : le trophée Webb Ellis de la Coupe du monde de rugby. Actuellement en tournée dans le pays, il sera exposé ce vendredi, à moins de deux mois de la compétition dans l'Hexagone. "Une belle occasion d'inspirer la jeunesse en véhiculant le goût de l'effort et de l'engagement aussi bien dans le sport, que dans les études", indique l'université de la Nouvelle-Calédonie.

24e Salon des études supérieures, au campus de Nouville, vendredi 28 juillet de 8 heures à 17 heures et samedi 29 juillet, de 8 heures à 16 heures. Au campus de Baco, vendredi 28 juillet, de 8 heures à 16 heures.