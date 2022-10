La précarité au coeur des assises de la vie étudiante

Les assises de la vie étudiante en Nouvelle-Calédonie s'ouvrent aujourd'hui sur le campus de Nouville. Ce rendez-vous, qui se déroule pendant deux jours à la faculté, est l’occasion de dresser un état des lieux pour susciter une prise de conscience sur des situations parfois dramatiques.

Noémie Dutertre avec les rédactions de NC la 1ère •

La précarité chez les étudiants de l’université est de plus en plus importante, atteste l’équipe de la Maison de l’étudiant (MDE) lors des assises de la vie étudiante qui se déroulent le 6 et 7 octobre.

Assises de la vie étudiante

Pour ces assises, l’enjeu est notamment de faciliter les conditions de vie au quotidien des étudiants en matière de logement, d’accès aux soins, aux transports, à la culture et au sport. "Tout cela nécessite une réflexion de fonds sur la place qu’on veut donner à cette jeune génération, à ces étudiants dans notre société", indique Catherine RIS, la président de l’UNC au micro de Sheima Riahi, dans la matinale radio de NC la 1ère. Un entretien à retrouver ici .