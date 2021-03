Les centres d'hébergement ouverts pour affronter Niran

L.C •

Côte Ouest

Nouméa : Le centre Anewy, Vallée-du-Tir (rond point Mageco), le Foyer Vietnamien et le centre Ko We Kara. Des bus de ramassage circuleront ce vendredi soir uniquement, de 19h à 22h, toutes les 15 minutes.

Attendez-les aux arrêts de bus porteurs d'un sticker vert : Ko Wé Kara/ Auer / Rond-point Forest / Eglise de Montravel / Berthelin / Lenquette / Vallée de Tina / Maison de quartier Foyer Soleil / ZI Numbo Saint-Pierre / Follereau / Dillenseger / Kaméré / Lavoisier / Kuendu beach / CHS Bousquet / Université / Polyclinique de Nouville / Conseil coutumier / Pénitencier

Mont-Dore : La salle omnisports Henri Sérandour de Boulari, la cantine de l’école La Rizière à La Coulée, la salle omnisports Timi Schmit de La Briqueterie, l’école maternelle de Plum, l’école primaire de la tribu de Ouara, à l’île ouen

Dumbéa : Ouverture de deux centres d’hébergement ce samedi matin à compter de 6h, à la salle omnisports d’Auteuil et à la salle omnisports de Katiramona.



Païta: Trois centres d'hébergement pourront accueillir la population : l’arène du Sud, la salle omnisports du village et la mairie annexe de Tontouta. Un numéro de téléphone, le 35 21 11 est à votre disposition pour les questions relatives aux centres d’hébergement.



Boulouparis : la maison des associations située à Tomo et le centre culturel situé au village



La Foa : le centre socio-culture sera ouvert à partir de 17h, ce vendredi



Koné : L'école Teari, le salle Au-pitiri, le centre d'accueil de l'OMS et la salle omnisport Robert Saggio. Numéro vert : 05 05 50

Côte Est

Ouégoa : centre d'accueil à la salle polyvalente du village

Bélep : mise à disposition des locaux de l'OMS et de la cantine comme refuges et d'une équipe de permanence pendant le cyclone. Deux numéros d'appels : 47.69.16 et 92.87.71



Thio : Pour les secteurs de Thio village, des quartiers et tribus alentours : le centre culturel Xwa Mara au village, la maison Sopi_SLN au village, la salle CE dans le village. Secteur de Thio Mission, les quartiers et tribus alentours : l’internat de l’école Saint-François de Salle à Thio Mission. Numéros d’urgence : 94 18 03, 70 11 77 et le 18.



Canala : le centre culturel Eloi Machoro et maisons communes



Touho : la mairie fait office de centre d'accueil

Îles Loyauté

Lifou : l'internat du collège Laura Boula, celui de Hnaizianu, et celui de Havila. Opérationnels dès 17h30 ce vendredi.



Maré : les internats des collèges de Tadine et de Laroche ainsi que l’ensemble des écoles primaires.



Ouvéa : à l'école Sainte-Marie à Mouli, à la Résidence Scolaire Shea Tiaou à Lekiny, à la maison commune de Saint Paul, à la maison commune de Houloup, et à la Maison commune de Weneki mais aussi à la Mairie et à l'antenne de la Province des Iles.



Plus de centres à venir.

Avant de rejoindre les centres, il faut penser à emporter :

• ses papiers personnels ;

• des vêtements de rechange ;

• un nécessaire de toilette ;

• ses médicaments indispensables ;

• du lait, des couches pour les enfants ;

• un lampe de poche

• de la nourriture



Pour rappel, les animaux ne sont pas acceptés dans les centres.