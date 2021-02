Les dangers d'Internet au menu de la Journée défense et citoyenneté

Chaque année, plus de 4 000 jeunes Calédoniens suivent la Journée défense et citoyenneté. Celle d'hier abordait, auprès d'une cinquantaine de participants, la thématique des addictions, des risques et des dangers liés à l’usage d’Internet.

Martine Nollet avec Anne-Claire Lévêque •

La Journée défense et citoyenneté, la JDC, est obligatoire pour tous les jeunes Français avant d'atteindre leurs 18 ans. Un passage incontournable aux objectifs multiples : renforcer le lien armée-nation, inculquer l’esprit de défense et le devoir de mémoire et contribuer à lutter contre l’exclusion et l’illettrisme. Certaines sont thématiques, à l'image de celle du 9 février consacrée aux addictions et aux dangers d'Internet.

Une pratique souvent addictive

Des professionnels sont venus présenter tous les aspects liés à Internet afin de sensibiliser les jeunes aux problèmes liés au web. Et ils sont de tous ordres, du dark web aux sites pornographiques. Si les jeunes ne connaissent pas nécessairement les aspects les plus sombres de la toile, ils admettent bien souvent une pratique addictive.

©Martine Nollet / NC la 1ère

Tous les jeunes sont concernés

« Je passe beaucoup de temps à regarder des séries, ou sur les réseaux sociaux », affirme une jeune fille ; « c’est un confort que l’on nous a donné, on ne peut pas nous l’enlever », affirme une autre ; « je suis devenu accro et je ne peux plus vivre sans Internet », ajoute un camarade.

Prise de conscience

Pour les formateurs de la JDC, l’enjeu est à la sensibilisation. Pour le Brigadier-chef Laurent Barriteau, formateur à l’école de police, il est urgent « d’apprendre aux jeunes à se méfier, à utiliser correctement Internet en leur faisant prendre conscience qu’ils sont nés avec mais qu’ils ne savent pas pour autant l’utiliser ».

Souvent, ils se font piéger et se retrouvent dans nos services de police pour des plaintes. Personne n’est à l’abri. L’enjeu est d’abord qu’ils prennent conscience de ce qu’ils font. - Brigadier-chef Laurent Barriteau

Prévention et matériel

Autres aspects de la lutte contre les dangers d’Internet développés par les services spécialisés, des séances de prévention pour les parents réalisés dans les établissements scolaires. Ils précisent également l’importance d’une bonne configuration du matériel informatique confié aux jeunes. « Il faut le bon profil et le bon anti-virus qui permettent un vrai contrôle parental », ajoute Laurent Barriteau.

JDC obligatoire

Rappelons que la JDC est obligatoire dès 16 ans. L’attestation délivrée à l’issue de la journée permet ensuite de passer le permis de conduire, de s’inscrire aux concours de la fonction publique, ou de récupérer des diplômes.

Retrouvez le reportage de Martine Nollet :