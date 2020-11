Les métiers de la sécurité à l’honneur place des Cocotiers

Police nationale, gendarmerie, police municipale, forces armées et sapeurs-pompiers… près de 150 professionnels font découvrir leurs métiers, à l’occasion des rencontres de la sécurité.

Alix Madec et Caroline Moureaux •

Rencontres sécurité itw Steeve

©Alix Madec

©Alix Madec

Rencontres sécurité itw Prévost

©Natacha Lassauce-Cognard

Rencontre sécurité reportage

Au programme de cette journée organisée sur la place des Cocotiers à Nouméa, des démonstrations de recherche de drogue par l’équipe cynophile de la douane, découverte des missions de la brigade canine de la police municipale ou encore des interventions du PSIG, le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie.Sur place, des hommes cagoulés, des drones qui survolent la place, des chiens prêts à bondir, mais aussi des sourires.Les hommes et les femmes des métiers de la sécurité sont là pour faire connaître leurs actions et leur engagement quotidien au service de la population.C’est le cas deLe Haut-commissaire Laurent Prévost est venu sur place féliciter et encourager ces personnels qui interviennent dans des domaines très variés.Parmi les démonstrations, celle de l’unité canine légère de la police nationale ou encore les sapeurs-pompiers.Une découverte qui se poursuit jusqu’à 15h place des Cocotiers.