Les restrictions en matière d'alcool, de rassemblements et de munitions reconduites tout le mois de mars

Le haut-commissariat a reconduit les mesures administratives portant restrictions sur l'alcool, les rassemblements et les munitions jusqu'au 31 mars.

Pour des raisons de sécurité et d'ordre public, le haut-commissariat juge nécessaire la reconduite des "mesures exceptionnelles de police" jusqu'à la fin du mois de mars. Ces restrictions ne diffèrent pas des dispositions en vigueur depuis le 4 février.

Interdiction des rassemblements

Les rassemblements de personnes, manifestations et cortèges sont interdits sur la voie publique sur les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta et du Mont-Dore, jusqu'au lundi 31 mars 2025 inclus.

1 litre d'alcool fort par jour

La vente de boissons alcooliques ou fermentées à emporter demeure limitée à 1 litre par jour et par personne pour les alcools de plus de 22°. La consommation d'alcool sur la voie publique ainsi que la vente avec livraison sont interdites.

Pas plus de cinquante munitions

Pas de changement non plus du côté des chasseurs. L'achat de munitions est toujours limité à cinquante par mois et par titulaire du permis de chasser, quel que soit le nombre d'armes détenues.

Vente et transport de carburant

Pour rappel, la vente au détail et le transport de carburant, interdits en province Sud les deux premières semaines de février, sont autorisés depuis le 18 février.