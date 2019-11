LES FÊTES EN APPROCHE Tout un agenda de Noël

Françoise Tromeur - Publié le 27/11/2019 à 10:39

Les décorations et les sapins n’ont pas attendu décembre pour pousser dans les rues et les commerces de Nouvelle-Calédonie. Ils préparaient le terrain aux nombreuses animations appelées à se succéder pendant un mois. En voici une liste, qui sera tenue à jour jusqu’aux fêtes de Noël...



Les marchés de Noël A une édition du marché de Noël alternatif. © Clarisse Watue / NC la 1ere

La valse tourbillonnante des marchés de Noël a été lancée le samedi 23 novembre, à Nouméa, avec le «premier marché de Noël afro-caribéen du Pacifique». Bien d'autres vont suivre !



Le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre, c’est

Accès gratuit et navettes gratuites depuis le parking de la Moselle.



Les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre, le Mont-Dore accueille sur sa place des Accords, à Boulari, le troisième marché de Noël «Pacific fair». Artisanat, jouets, confiseries... : plus de 70 stands sont annoncés, ainsi que des spectacles, des chorales, des danses, des ateliers et le père Noël le week-end, à 16 heures.

Vendredi de 16 heures à 21 heures, samedi de 9 heures à 21 heures, dimanche de 9 heures à 17 heures. Accès gratuit.

© Pacific fair

Du vendredi 6 au dimanche 15 décembre, le Salon de Noël des artisans prend ses quartiers à Nouméa, à la Maison des artisans route de Nouville. Organisé par l'

© Amac

Le samedi 7 décembre, le marché Saso habituel de Magenta, entre la poste et les Tours, passe en mode Noël, de 8 heures à 16 heures.



Le jeudi 12 décembre :

• Koumac tient sa «rue piétonne» de 17 heures à 20 heures, en vue de Noël et en soutien au Téléthon.

• l'île aux Canards devient lieu de shopping nocturne pour Noël. Une nouvelle édition proposée de 17h30 à 23h30, à partir de cinq ans, avec stands dédiés à Noël, animation musicale et soirée tapas (tarif, 1500 F à 4500 F : aller-retour en taxi-boat, boisson, bon d'achat).



Le samedi 14 décembre :

- marché de Noël à Dumbéa centre, dans le secteur de la médiathèque, de 10 heures à 19 heures ;

- marché de Noël de Boulouparis, de 8 heures à 15 heures, fait de fruits et légumes de saison, fruits de mer, vide-grenier et jeux pour enfants.



Du mercredi 18 au vendredi 20 décembre, Poindimié accueille son premier Village de Noël sur la place de la mairie, de 18 heures à 21 heures. Avec des activités pour les enfants, des stands de produits locaux, de la restauration.



Du mercredi 18 décembre au mardi 25 décembre, l'association Nouméa centre-ville réitère le Village de Noël lancé l'an dernier. Il se dressera cette fois au parking Tivoli, à l'intersection des rues Anatole-France et de l'avenue Gallieni. Un univers d'inspiration scandinave avec produits du terroir (calédonien !), artisanat d'art (tout aussi local!), et un pôle restauration façon street food.

Horaires : du 18 au 23 décembre, 15h30-21 heures ; le 24 décembre, 9 heures-13 heures. Accès gratuit.



Du vendredi 20 au dimanche 22 décembre, la halle de l’Arène du Sud accueille le premier grand marché de Noël de Païta.

De 9 heures à 18 heures vendredi; de 9 heures à 22 heures samedi et dimanche. Accès gratuit.



Le vendredi 20 décembre, marché de Noël à Pouébo et marché de Noël à Hienghène.



Le vendredi 20 décembre au soir et le samedi 21 décembre, marché de Noël à Pouembout.



Le samedi 21 décembre :

• marché de Noël à Canala, au village, avec artisanat, produits de la terre et de la mer, vannerie, sculptures, robes...

• marché de Noël à Koné.



Le lundi 23 et le mardi 24 décembre, le marché municipal du Mont-Dore se met à la fête, de 6 heures à 13 heures : artisanat, produits de la mer, spécialités locales, animations pour les enfants.

Au marché municipal du Mont-Dore, décembre 2017. © NC la 1ere / Françoise Tromeur

Le mardi 24 décembre, marché de Noël au marché communal de Poya, à partir de 8 heures.

La Féérie de Nouméa Féérie 2017, Santa Machete au Kiosque à musique. © Françoise Tromeur / NC 1ère



Tout le programme à feuilleter ici : Féerie de Noël 2019 by Françoise Tromeur on Scribd

ACTE I

Du dimanche 1er au lundi 23 décembre, 26 spectacles gratuits qui couvrent toutes les tranches d'âge s’enchaînent le soir, à 18 heures, au Kiosque à musique (sauf mention spéciale).

Ils sont présentés par des troupes locales, mais aussi plusieurs compagnies invitées, programmées par le Chapitô de Nouvelle-Calédonie. A noter qu’un espace est réservé aux personnes à mobilité réduite près de la régie technique.

La «Slip experience» à la Féérie de Noël 2018. © Françoise Tromeur / NC la 1ere

Aperçu de programme

Dimanche 1er décembre : Le Noël des lutins… crétins, pièce de théâtre interactive de la compagnie les Kidams (NC, quarante-cinq minutes, à partir de trois ans).

Lundi 2 décembre : Les scénaristes XXL, de la compagnie de l’Instant Oui, dans le cadre du Festival international du théâtre d’impro (France, une heure quinze, tout public).

Mardi 3 décembre : Points de suspension, danse voltige par la compagnie Elles adorent voler (NC, quarante-cinq minutes, tout public).

Mercredi 4 décembre : Patachou, théâtre de marionnettes de la compagnie Théâtre Mik Mak (NC, trente-cinq minutes, à partir de deux ans).

Jeudi 5 décembre : Et si deux mains, danse contemporaine de la compagnie Troc en jambes (NC, quarante-cinq minutes, à partir de six ans).

Vendredi 6 décembre : Froky et Gnongnon, théâtre de la compagnie Les Kidams (NC, cinquante-cinq minutes, à partir de six ans).

Samedi 7 décembre : Les impromptus, spectacle de la compagnie Moebius danse (NC, cinquante-cinq minutes, à partir de sept ans).

Dimanche 8 décembre : C’est magique, numéro de magie et de ventriloquie de Guy Raguin (NC, cinquante minutes, à partir de quatre ans).

Dernière de la compagnie 100 issues pour la Féérie de Noël 2017. © Françoise Tromeur / NC 1ère

ACTE II

Du samedi 14 au dimanche 29 décembre, c’est la Fête de la lumière de 19 heures à 23 heures sur la place des Cocotiers, où les arbres et les massifs végétaux, ainsi que le musée de la Ville et les façades de l’hôtel de ville, sont éclairés par des projecteurs et des dispositifs lumineux.



ACTE III

L’approche des fêtes fait passer à la vitesse encore supérieure : la soirée du lundi 23 est dédiée au transport des lettres déposées sous l’arbre de Noël, pour qu’elles arrivent à temps au père Noël. Et celui-ci fait son entrée fracassante le soir du mardi 24.

D'autres spectacles et animations La médiathèque de Païta, au Dock socioculturel, a déjà commencé à proposer un spectacle gratuit autour de Noël chaque samedi :

- le 7 décembre à 15 heures, Panique chez les lutins !

- le 14 décembre à 15 heures, Le Noël des lutins... crétins

- le 21 décembre à 15 heures, Le cadeau de Lili.



Au Mont-Dore, des animations gratuites sont prévues dans les bibliothèques à Plum (mercredi 11 décembre) et du Pont-des-Français (mercredi 18 décembre), ainsi qu'à la médiathèque de Boulari.



Le Renne des neiges sera donné au centre culturel du Mont-Dore jeudi 19 et vendredi 20 décembre à 20 heures, puis samedi 21 décembre à 18 heures. Myriam Sarg remonte sur scène pour les fêtes, façon Elsa, ou presque, et c’est «interdit à ceux qui croient au père Noël» (



Les jardins de Ko we Kara, à Nouméa, se changent cette année en site d'attractions privé pour les enfants et les adolescents, jusqu'à 17 ans, du mercredi 4 au mercredi 25 décembre : «montagnes russes virtuelles», «aquagliss», châteaux gonflables, stands à thème, escape game, etc (

Les illuminations et le courrier Décembre 2017, les sacs de lettres destinées au père Noël quittent la place des Cocotiers… en voiture ancienne. © Françoise Tromeur / NC la 1ere

A Dumbéa

Le concours d'illuminations de Noël est ouvert. L'association Loisirs et lumières de Dumbéa prend les inscriptions jusqu'au vendredi 20 décembre. Le jury visitera les participants du 20 au 23 décembre et la remise des prix est prévue le 9 janvier.

Inscriptions au 79 30 00, 79 41 23 et 86 37 12.



Au Mont-Dore

Les lumières de la ville seront allumées le soir du vendredi 6 décembre, avec l’ouverture de la boîte aux lettres installée sous le sapin de la maison du père Noël, à la mairie.



A Farino

Une activité «lettre au père Noël» sera proposée aux enfants de la commune le mercredi 11 décembre, de 13h30 à 15h30, à la mairie.



A Nouméa

Le sapin vert géant et le sapin rouge ont de nouveau pris «racine», place de la Marne et sur l'Anse-Vata. Sous le grand sapin, la boîte aux lettres réceptionne les courriers adressés au père Noël du 1er au 23 décembre. Un atelier de lettre au père Noël sera par ailleurs proposé pendant le village de Nouméa centre-ville.

La tournée du père Noël Arrivée du père Noël place des Cocotiers, pour la Noël 2017. © NC 1ère

Au Mont-Dore

• Comme chaque année, la mairie invite le père Noël à sillonner les différents quartiers de la commune, du mardi 10 au lundi 23 décembre, son planning reste à préciser !

• Une fois cette reconnaissance terminée, il sera prêt à faire sa grande entrée, le mardi 24 décembre vers 19h15, à Boulari sur la place des Accords, où le traditionnel feu d’artifice sera tiré aux alentours de 19h30.



A Sarraméa

Le Noël des enfants de la commune aura lieu le vendredi 13 décembre, à partir de 9 heures, à la mairie.



A Belep

Wala recevra le Noël des enfants et des personnes âgées sous la halle sportive le vendredi 13 décembre. Un événement organisé par la fédération des femmes de Belep en partenariat avec la mairie, le Secours catholique et la Croix-Rouge.



A Kaala-Gomen

Le Noël communal égaiera le village de Bwapanu le samedi 21 décembre, à partir de 16 heures, avec des animations pour précéder l'arrivée du père Noël vers 19 heures, puis un feu d’artifice.



A Ponérihouen

Le Noël des enfants sera proposé par la mairie le lundi 23 décembre à partir de 9 heures sur le terrain d'animation communal, à côté du stade. Les activités se succèderont jusqu'au passage du père Noël à 19 heures, et le feu d'artifice prévu à 20 heures.



A Farino

Le lundi 23 décembre, ce sera goûter et animations à partir de 17 heures, pour une arrivée du père Noël à la mairie attendue à 19h30.



A Voh

Le Noël communal est annoncé pour le lundi 23 décembre.



A Pouébo

Le lundi 23 décembre, la fête communale sur le terrain municipal prendra la forme d'ateliers tournants pour les enfants, jusqu'à l'arrivée du père Noël.

24 décembre 2017, la magie de Noël à l'œuvre place des Cocotiers. © NC la 1ère

A Nouméa

Le mardi 24 décembre à 19 heures, c’est encore le père Noël que l’on attend place des Cocotiers, pour une entrée majestueuse, un tour de piste et la remise des clés de la ville.



A Pouembout

Les festivités de Noël se feront le mardi 24 décembre, au château Grimigni. Les activités offertes aux enfants à partir de 17 heures les feront patienter jusqu'à l'arrivée du père Noël, attendu à 19 heures, et au feu d'artifice à 20 heures.



A Koumac

Le mardi 24 décembre, ce sera accueil des enfants le matin sur la plage des Flamboyants et activités jusqu'à 11 heures, puis arrivée du père Noël, et feu d'artifice au-dessus du champ de foire à 20 heures.



A Poya

Le mardi 24 décembre sera marqué par des animations à la mairie à partir de 15h30, et l'arrivée du père Noël prévue à 19 heures.



A Poindimié

C'est le mardi 24 décembre qu'est programmé le Noël communal, avec arrivée du père Noël.

