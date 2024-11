Lutte contre l'illettrisme en Nouvelle-Calédonie : "on ne désespère pas et on y va", la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie dresse un bilan de ses actions

À la fin de 6e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, Odile Réquillart, responsable de la coordination des actions contre l'illettrisme de la Croix-Rouge, revient sur ces deux semaines de sensibilisation.

Du 4 au 15 novembre, a eu lieu la 6e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme (JNAI) en Nouvelle-Calédonie, autour du thème "Illettrisme, en parler pour avancer".

Depuis 2019, date des premières JNAI le nombre de partenaires qui s’impliquent dans l'opération a triplé selon le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Odile Réquillart, responsable de la coordination des actions contre l'illettrisme de la Croix-Rouge, confirme cette augmentation de la participation dans une interview pour le journal du 12 h de NC la 1ère. "De plus en plus de personnes, viennent nous voir". Malgré tout, "le combat est à poursuivre. Nous avons un gros travail à mener à la fois dans le repérage de personnes et dans leur formation et insertion. On ne désespère pas et on y va", alerte la responsable des actions de lutte contre l'illettrisme à La Croix-Rouge.

18 % des personnes sont concernées

L'Institut de la statistique et des études économiques (Isee), a réalisé une étude en 2013 sur l'illettrisme en Nouvelle-Calédonie. 18 % de la population calédonienne est touchée, contre 7% en hexagone. À ce jour, il n'y a pas d'étude récente sur le sujet. Odile Réquillart, s'appuie sur d'autres chiffres. "Selon les résultats des journées défense et citoyenneté de 2024 environ 30 à 35 % des jeunes entre 17 et 21 ans rencontrent des difficultés avec l'écrit. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont en situation d'illettrisme."

Ce samedi 16 novembre, un atelier d'illustration pour le réapprentissage de l'écriture et la lecture était organisé où il y avait "des personnes en situation d'illettrisme mais aussi d'analphabétisme ou de handicap", d'après La Croix Rouge en Nouvelle-Calédonie.

Afetonio Teu est en fauteuil roulant. Son handicap lui a inspiré un texte pour l'activité organisée par La Croix-Rouge. Il témoigne d'un grand nombre de personnes concernées par l'illettrisme. "Je suis sûr en mon for intérieur, qu'il y a beaucoup de gens ne sachant ni lire ni écrire et qui ne peuvent pas remplir de papiers administratifs dont j'en fais partie".