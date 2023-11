VIDEO.Maré : la centrale solaire de Hnagow inaugurée

Une nouvelle centrale solaire a été inaugurée ce vendredi matin à Maré. Panneaux solaires et batteries de stockage permettent ainsi de produire plus d'électricité. À l'horizon 2025, 100 % des besoins en électricité de l'île devraient être couverts par des énergies renouvelables.

Erik Dufour, Nicolas Fasquel (Noémie Dutertre) •

Ce vendredi 17 novembre, la centrale solaire de Hnagow, à Maré, a été inaugurée. Pendant la nuit, elle restitue l'électricité produite le jour grâce à son système de stockage de batteries. D'une puissance de 1400 kWc, elle produit en moyenne sur l'île 22 % de l'électricité depuis sa mise en service en 2022.

Cette seconde centrale solaire (la première se situe à Tadine depuis 2010) " permet de poser les premiers jalons d'une réussite qui devrait, d'ici moins de deux ans, nous conduire à une totale autonomie énergétique de l'île. Notamment, à travers la combinaison de centrale photovoltaïque, de système de stockage de batterie et l'utilisation de biocarburants", commente Jean-Gabriel Faget, directeur général d'Enercal.

Un impact sur la facture

D'ici 2025, Enercal prévoir la mise en service de deux centrales solaires de 2,8 MWc. "Nous consommerons moins de fioul", confirme Maryline Sinewami, la maire de Mare."Et bénéficier de cette énergie solaire impactera nos factures."

Une unité de production d'énergie thermique garantie et décarbonée sera également mise en place pour atteindre l'objectif de répondre à 100 % à la demande en électricité de Maré. Et selon Christopher Gyges, membre du gouvernement en charge de la transition énergétique : " les îles sont un beau laboratoire. Et ensuite nous pourrons en produire sur la grande terre."