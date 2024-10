Ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie : les maires entendus et rassurés par François-Noël Buffet

Des défis de taille ont été présentés au ministre François-Noël Buffet, ce mardi 16 octobre lors de sa rencontre les deux associations de maires de Nouvelle-Calédonie et les maires ou leurs représentants des communes du Grand Nouméa. Les édiles estiment avoir été entendues.

Je crois que l’on se doit de faire confiance à l’Etat parce que sans [lui], on ne pourra pas reconstruire. [...] Plus de 80 % du tissu économique qui a été détruit, c’est colossal. [...] [Le ministre] nous a donné des garanties qui nous permettent d’avoir plus qu’un espoir et de pouvoir au moins commencer la déconstruction et voir la reconstruction.