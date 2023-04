Mobilisation des rouleurs à Païta Sud pour la revalorisation du tarif horaire

Ce lundi 3 avril, une vingtaine de rouleurs se sont mobilisés à Païta Sud, sur le chantier du futur Hyper-U. Déterminés à faire évoluer le tarif horaire des roulages qui, selon eux, n’a pas augmenté depuis une vingtaine d’années, alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter. Leur mobilisation continue ce lundi soir et mardi matin.

Malia Noukouan (Noémie Dutertre) •

Dès 4 heures du matin, les rouleurs du GIE "Fédération Nokon Vi Vété" étaient présents sur le chantier du futur centre commercial Hyper U de Païta, ce lundi 3 avril. Les raisons de ce mécontentement : la réclamation de la revalorisation des tarifs de roulage à la société MT Terrassement, qui a conclu le contrat avec le promoteur.

Les rouleurs demandent une revalorisation des tarifs de roulage. • ©Malia Noukouan / NC la 1ère

Ce tarif s’élève à 6500 F de l’heure. Pas suffisant pour couvrir les charges, estime Gérald At Chee, responsable du GIE Fédération BTP Nökön vi Vete, qui regroupe des rouleurs de Païta. " Avec l'augmentation du gasoil, le prix du roulage est là depuis pratiquement 20 ans, dans ce cadre-là, on demande de valoriser le tarif, autour de nous tout augmente. On demande une revalorisation et on veut regarder ensemble comment trouver un accord."

Des tarifs "fermes et définitifs"

Ce lundi, le chantier était quasi à l'arrêt car plusieurs entreprises ont cessé le travail par solidarité. Selon la société MT Terrassement, contactée par NC la 1ère, il n’est pas possible d’agir sur le tarif horaire des roulages. « Les tarifs proposés l’an dernier par le promoteur sont fermes et définitifs. » La mobilisation se poursuit ce lundi soir et, mardi matin, une délégation du GIE sera reçue.