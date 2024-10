Mois Sans Tabac en Nouvelle-Calédonie : cinq choses à savoir sur la campagne de sensibilisation qui cible les jeunes cette année

L’Agence Sanitaire et Sociale de Nouvelle-Calédonie (ASSNC) axe particulièrement cette cinquième édition du Mois Sans Tabac sur les jeunes, avec une campagne de sensibilisation aux dangers du tabac et un accompagnement pour arrêter de fumer.

Chaque année, le mois de novembre est l'occasion pour les Calédoniens de relever un défi de taille : vivre un mois sans tabac.

1 Les jeunes, cible du Mois Sans Tabac

"Une majorité de fumeurs commence le tabac à l’adolescence" explique Emmanuel Rivet, responsable de la prévention des addictions à l’ASSNC. "En Nouvelle-Calédonie, 78 % des adultes ont déjà goûté au tabac, souvent avant 18 ans. Cette année, nous souhaitons sensibiliser les jeunes qui n’ont pas encore de consommation régulière pour les aider à éviter l'addiction au tabac. L’ASSNC vise donc les 16-30 ans avec un double objectif : encourager ceux qui n’ont pas encore touché à la cigarette à ne pas commencer et motiver les jeunes fumeurs à arrêter pour prévenir une dépendance durable."

Le tabagisme reste une problématique de santé publique importante en Nouvelle-Calédonie, où le taux de consommation de tabac est l’un des plus élevés parmi les territoires français. Environ 35,5 % des adultes fument quotidiennement, et cette consommation est particulièrement marquée chez les jeunes adultes, notamment les 18-24 ans et les 25-44 ans, malgré une baisse récente par rapport à la dernière décennie.

2 Le tabagisme en Nouvelle-Calédonie, un enjeu de santé publique

Malgré une réduction progressive depuis 2015, la Nouvelle-Calédonie affiche encore des taux de tabagisme élevés. "Le tabagisme des jeunes est un sujet de préoccupation majeur", souligne Emmanuel Rivet. "Cette campagne vise donc à encourager tous les Calédoniens, jeunes comme adultes, à relever le défi. Tenir un mois sans fumer augmente les chances d’arrêter durablement."

3 Des actions de prévention du tabagisme adaptées aux jeunes

Pour toucher cette cible, l’ASSNC concentre ses actions de prévention sur les réseaux sociaux, avec des vidéos de sensibilisation diffusées sur Instagram et d’autres plateformes. "Ces vidéos invitent les jeunes à réfléchir à leur rapport au tabac et à la pression sociale qui les entoure", précise le responsable de la prévention des addictions à l’ASSNC. Cette campagne inclut également des spots radio pour atteindre un public adulte plus large.

4 Un soutien sur mesure : le groupe Novembre Sans Tabac et le dispositif DECLIC

Pour ceux qui souhaitent relever le défi, l’ASSNC propose un groupe de soutien pour les participants, afin qu’ils puissent échanger des conseils, partager des astuces et recevoir des encouragements. Les jeunes de moins de 25 ans bénéficient également du dispositif DECLIC, un service gratuit d’accompagnement confidentiel. "DECLIC permet aux jeunes de trouver des stratégies adaptées pour réussir leur arrêt du tabac", ajoute Emmanuel Rivet. Les parents peuvent aussi contacter ce service pour obtenir de l’aide pour leurs enfants.

5 Comment participer au Mois Sans Tabac ?

Pour toute information sur le Mois Sans Tabac en Nouvelle-Calédonie, rendez-vous sur la page Facebook de l’ASSNC où sont publiées les actualités et détails des actions en cours. Les jeunes de moins de 25 ans qui souhaitent un accompagnement personnalisé via DECLIC peuvent également prendre rendez-vous en appelant le numéro 25 50 78.

Le Mois Sans Tabac est une opportunité pour tous les Calédoniens de faire un premier pas vers une vie sans tabac. Passer un mois sans fumer aide à surmonter les premières étapes de sevrage et réduit l’impact de la dépendance à la nicotine. "Chaque jour sans tabac est une victoire en soi", conclut Emmanuel Rivet.

Rejoignez le mouvement dès maintenant pour participer au défi !