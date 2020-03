Municipales 2020 : un peu plus de femmes têtes de liste

Les Calédoniennes aussi se mobilisent pour porter un projet dans la campagne électorale des municipales. En 2020, elles sont 26 à mener une liste, et c'est un peu plus qu'en 2014.

Cédrick Wakahugnème et Françoise Tromeur •

Quinze communes sans tête de liste féminine

Autour de 20 %

Plus nombreuses à Nouméa et Dumbéa

C'était deux au mieux en 2014

Quatre femmes maires

: laimpose un égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Si ce concept est entré dans les mœurs, la place des femmes candidates a encore des progrès à faire.Un exemple : en 2020, dans quinze communes calédoniennes sur 33, il n’y en a aucune qui mène une liste. En, pas de femme en première position à Belep, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Ouégoa, Poindimié, Ponérihouen, Pouébo, Pouembout et Touho. Ni, dans le, à Boulouparis, Moindou, Yaté ou sur l’île des Pins. Aux, on relève cette absence de candidates à Lifou.Quinze communes sans candidate, c'est le même nombre qu'en 2014. Mais à l'époque, il y avait davantage de listes et moins de femmes à leur tête : vingt-deux, contre vingt-six. En six ans, cette présence féminine en première ligne est passée d'environ 15% à presque 20 %. Il y a du mieux...Et cette fois, des villes se démarquent. Les candidates sont plus nombreuses que les candidats à Nouméa. Elles mènent. Même constat à Dumbéa, oùsont tirées par des femmes. Elles sont trois sur sept à Païta.En 2014, on comptait au mieux deux candidates sur une commune - à Nouméa, au Mont-Dore, à Païta et Pouembout. Autre fait notable de cette élection 2020, l’apparition de femmes têtes de listes dans des municipalités longtemps portées par des hommes. C’est le cas de Hienghène, en pays Hoot ma Whaap. Ou encore sur l’île d’Ouvéa : sur les sept listes déposées, deux sont menées par une femme.Rappelons que dans la mandature actuelle, quatre communes sur 33 sont dirigées par une maire :avec Sonia Lagarde,avec Corine Voisin,avec Yasmina Metzdorf etavec Henriette-Hmae-Tidjine.Deux autres avaient été élues en 2014 :à Bourail età l'île des Pins (alors qu'elle ne menait pas une liste mais apparaissait en deuxième position). Toutes deux ont passé le relais à un homme, après des municipales organisées dans l'intervalle.