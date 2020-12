Noël : le bougna qui réchauffe les coeurs

Charlotte Mannevy (avec L.C) •

Il fallait naviguer entre les montagnes de bananes, patates ou encore citrouilles ce jeudi matin dans le snack Nam, à la Vallée du Tir, où se prépare le bougna du cœur. Mission du jour pour la cinquantaine de bénévoles : éplucher, râper et couper les légumes pour tout le monde avant la mise au four du succulent bougna.

©Charlotte Mannevy

Certains bénévoles sont arrivés dès 7 heures ce matin… alors quand on demande combien de poches ont été épluchées, forcément certains ne savent plus où ils en sont. "Il y en a des centaines et des centaines !" lâche Lisette, qui ne sait plus où donner de la tête.

Une organisation bien rodée

Ce qui est sûr c’est qu'il y a aura du bougna pour tout le monde. C’est la deuxième année que cet évènement solidaire est organisé, alors finalement l’organisation commence à être rodée. "Je tiens différents postes de travail, entre l'épluchage des légumes, la confection des brochettes et comme tout le monde est bien organisé ici, on nous indique là où on peut rendre le mieux service, on discute avec nos voisins, on apprend à se connaître, c'est vraiment sympa" confie Anne-Lise.

©Charlotte Mannevy

Pendant ce temps-là, à l'extérieur du snack, sur le terrain de pétanque, les hommes donnent eux aussi la main. Ils s'affairent à monter les tentes et les chapiteaux, qui permettront à tous de dîner en toute tranquilité ainsi qu'un château gonflable, pour les plus jeunes.

©Charlotte Mannevy

100 bougnas pour tous

Au poulet, au poisson et au cochon.... il y en a pour tous les goûts ! Les bénévoles ont préparé 100 bougnas ainsi que des brochettes. En début d'après-midi, au squat du Kuendu Beach, les hommes ont mis les mets en terre, une cuisson traditionnelle pour des saveurs authentiques !

©Charlotte Mannevy

L'homme au grand coeur

C’est Claude Siret qui est à l’origine de cette initiative qui fédère les habitants du quartier mais également des bénévoles d’un peu partout. Et pour l’approvisionnement, le Calédonien au grand coeur peu compter sur son entourage.

J'ai eu des cochons, j'ai un ami de Koumac qui a passé trois jours à aller plonger pour chercher du poisson... c'est tout mon entourage, les amis, ma famille, tout le monde me donne la main. Je fais ce que je peux avec les moyens du bord Claude Siret

Des associations ont également contribué à la préparation du repas, comme le Rotary Club. Vous pouvez vous aussi encore participer ou faire un don de jouets qui seront distribués ce 24 décembre au soir, aux enfants, par le père Noël. Quant au bougna, c’est à 19 heures au niveau du terrain de pétanque de la Vallée du Tir et c’est bien sûr, ouvert à tous. Un repas festif et convivial, pour donner du baume au coeur.