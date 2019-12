Le bougna du coeur de la Vallée-du-Tir

Le bougna du cœur est l'expression d'une solidarité de quartier envers les personnes seules ou en situation de précarité. Ce repas gratuit, festif et convivial se tiendra à 19h sur le terrain de pétanque de la Vallée-du-Tir.

Lizzie Carboni et Nadine Goapana •

©LC ...

©nouvellecaledonie

Depuis 7h ce matin des habitants de la Vallée-du-Tir se mobilisent pour préparer un énorme festin dénommé : le bougna du coeur.Ils ont reçu le soutien de personnes d'autres quartiers de la ville.L'objectif est d'offrir un repas festif et convivial en faveur des plus démunis.Depuis un mois, les dons en légumes, viande et poisson affluent chez le restaurateur Claude Siret. Des dons de jouets et de vêtements ont aussi été apportés.La générosité des Calédoniens est venue de tout le pays.Ce soir, le repas est à 19h sur le terrain de pétanque de la Vallée-du-Tir, pour les plus démunis et pour tout ceux qui n'ont pas de famille.Claude Siret, l’organisateur vous invite à partager ce bougna.Il est au micro de Lizie Carboni et Laura Schintu.