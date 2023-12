Nouvelle hausse des prix entre octobre et novembre 2023

Au mois de novembre, les prix à la consommation ont augmenté en Nouvelle-Calédonie de 0,3 %, annonce l’Isee. C’était déjà le cas en octobre, de + 0,4 %. En cause, les tarifs de l'alimentation en général et des légumes en particulier, ou encore des carburants.

Sur douze mois, la hausse a été de 0,7 %. C’est ce qu’indique l’Institut de la statistique et des études économiques dans son point mensuel sur les prix à la consommation. D’après l’Isee, ils ont encore augmenté de + 0,3 % d’octobre à novembre. Augmentation notamment liée aux produits alimentaires, qui prennent + 1,2 %.

Chères tomates

Et pour cause, les légumes bondissent de + 10,5 %, ce qui est dû en particulier aux tarifs pratiqués sur les tomates, la salade et le chou vert. Autres hausses remarquées : le poisson (+ 1,2 %), les fruits (+ 1 %), les produits laitiers (+ 0,8 %) et ceux à base de céréales (+ 0,7 %). Un tableau peu joyeux qui se voit nuancé par une baisse des prix concernant la viande (- 0,2 %, liée à la volaille et au porc), ainsi que le beurre et les graisses (- 2,8 %).

L'énergie aussi, mais en ralenti

Autre poste de dépenses qui explique la tendance globale, l’énergie. Ses prix ont continué à augmenter en novembre (+ 1,6 %), à un rythme moins fort qu’en octobre. Dans le détail, l’Isee observe + 4,6 % pour le gazole, + 2,6 % pour l’essence et - 2,7 % pour le charbon. Pour l’électricité et le gaz, c’est stable. Qu’on ne s’y trompe pas : sur un an, selon l’Institut de la statistique, les tarifs de l’énergie ont diminué de 0,9 %.

Des services moins coûteux

Pour les services, la baisse des prix s’est accentuée en novembre, avec - 0,4 %. Aussi étonnant que cela puisse paraître à qui a dépensé lourd pour partir hors du pays, “les postes qui contribuent à ce repli sont les transports aériens internationaux de voyageurs (- 5,6 %), suivis dans une moindre mesure par le transport maritime (- 6,7 %). Ces baisses, ajoute l'Isee, sont atténuées par la hausse des prix des services de restauration (+ 0,5 %) et de spectacle (+ 0,4 %)."

Équilibre au rayon des produits manufacturés

Quant aux produits manufacturés, ils se maintiennent (- 0,1 %). “La diminution des prix des véhicules (- 0,3 %), du mobilier et articles d’ameublement (- 1,5 %), des produits pour animaux (- 1,1 %) des biens d’équipements ménagers non durables (- 1 %) et des chaussures (- 2,4 %) s’équilibre avec la hausse des prix des articles de bijouterie, de joaillerie et d’horlogerie (+ 5,9 %), des équipements de sports, de camping et de loisirs en plein air (+ 2,7 %), des pièces détachées et accessoires pour les véhicules personnels (+ 0,8 %) [ou encore] des articles et produits pour les soins et l'hygiène corporelle (+0,4%)."

Enfin, relevons cette légère variation concernant le tabac, - 0,1 %, "due à la baisse du coût des recharges" pour cigarettes électroniques. Reste que sur un an, les prix du tabac ont grimpé de 8,1 %, et qu'une nouvelle augmentation est prévue au 1er janvier 2024.