Obsèques : un salon funéraire ouvre à Nouméa

À Nouméa, un salon funéraire accueille les familles de défunt depuis mercredi 19 juillet 2023. Situé à l’ancien crématorium, au sein du cimetière du 5e kilomètre, il est plus spacieux et peut accueillir plus de monde que les salles de veillée. L'île d'Ouvéa dispose, quant à elle, d'une chambre funéraire qui sera bientôt opérationnelle.

Marguerite Poigoune (Sophie Boltz) •

Le nouveau salon funéraire de Nouméa installé à l'ancien crématorium, permet d’accueillir les veillées et les cérémonies. La salle de 120 m2 proposée à la location est plus grande que les salles de veillée actuelles. L’objectif est d’offrir aux familles un espace à l’écart pour le recueillement.

"Ce salon funéraire a été construit pour répondre aux attentes des familles endeuillées, indique Alan Boufenèche, directeur de la vie citoyenne à la mairie de Nouméa. Aujourd’hui, on a des salles qui peuvent accueillir entre 10 et 20 personnes et on avait des remarques de familles disant que ce n’était pas suffisant. Les familles voulaient une salle de plus grande capacité que ce qu’on avait. L’ancien crématorium a été réhabilité, durant trois ans, pour leur proposer un lieu beaucoup plus grand avec 100 places assises. Le lieu est à l’écart, si elles veulent une cérémonie et une veillée plus en intimité."

Écrans et haut-parleurs

Outre la grande salle de veille, la structure est munie de deux écrans. " Il y a des écrans devant le salon funéraire et des haut-parleurs, poursuit-il. S'il y a beaucoup de monde à la cérémonie, les gens debout à l’extérieur de la salle peuvent aussi la suivre." L’opération a coûté 23 millions de francs à la mairie de Nouméa.

L'île d'Ouvéa dispose, quant à elle, d'une chambre funéraire. Celle-ci est située à Banoutr, près du centre médical et a la capacité d’accueillir deux défunts. Le bâtiment, qui l'abrite, a été construit en 2013, mais le projet de création de la chambre n’est pas arrivé à son terme après le changement de l’équipe municipale. Le maire actuel, Maurice Tillewa, l'a relancé après avoir retrouvé son fauteuil.

Conserver les corps 72 heures

"Depuis l’année dernière, nous nous sommes rapprochés à nouveau de la province pour voir si on pouvait reprendre ce projet en commun, explique Maurice Tillewa. M. Lalié ayant validé notre programme, nous avons équipé de nouveau le bâtiment. Aujourd’hui, nous avons deux tables réfrigérantes. Le défunt peut être conservé pendant une durée maximale de 72 heures".

La chambre présente plusieurs avantages. "Ça donne le temps à la famille du défunt à Nouméa, de prendre l’avion et de venir à Ouvéa, poursuit-il. Ça lui permet aussi de préparer la maison et de recueillir le défunt. Aujourd’hui, quand il y a un défunt, n’ayant pas la capacité de conserver les corps, les choses sont faites précipitamment."

La structure a besoin de quelques aménagements et documents administratifs pour être totalement opérationnelle. Mais elle est déjà en capacité d’accueillir des défunts, indique le maire d’Ouvéa. "Si une personne décède dans les prochains jours, on pourrait éventuellement la conserver dans ces deux chambres." La chambre funéraire d’Ouvéa sera ouverte officiellement avant la fin de l’année.