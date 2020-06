Océans, CTOS, santé : l’actu à la 1 du lundi 8 juin 2020

L'essentiel de l’actualité en Nouvelle-Calédonie ce matin avec la journée mondiale des Océans, le recours en justice de Paul Poaniewa ou encore les jeunes sensibilisés à la santé sexuelle.

Clarisse Watué •

Journée mondiale des Océans ce lundi 8 juin

À lire aussi Les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie en bonne santé



Pas de cas détectés dimanche



Sensibiliser les jeunes eux enjeux de santé sexuelle

CTOS : Paul Poaniewa saisit la justice



Tennis : Emma Jouy reprend du service

Bonne nouvelle ! Nos récifs coralliens se portent bien, selon un rapport des scientifiques internationaux de la « global Reef Expeditions ». Nos coraux seraient en majeure partie préservés révèle l’étude menée par des spécialistes des fonds marins en collaboration avec des chercheurs de l’IRD de Nouvelle-Calédonie.Autre bonne nouvelle, aucun cas de COVID-19 n’a été détecté ce week-end. Le pays compte toujours 20 cas confirmés de coronavirus. Actuellement 477 personnes sont en quarantaine dans un hôtel.Le consentement, la contraception ou les maladies sexuellement transmissibles... le Comité pour la promotion de la santé sexuelle informe les jeunes sur ces différents sujets. Une mission qu’il mène depuis plus de 20 ans. En 2019, l’association est intervenue auprès de 3500 élèves de collèges et lycées.C’est une nouvelle étape dans le combat que mène Paul Poaniewa suite à l’élection du président du CTOS, le 16 mai dernier. Par voie de communiqué, l’ex candidat à la présidence du CTOS annonce saisir les tribunaux compétents. il avait déposé un recours portant selon lui sur les irrégularités du scrutin. Un recours déposé auprès du CNOSF, le comité national olympique et sportif français, qui a déclaré la saisine irrecevable au titre du code du sport.Après plusieurs semaines sans toucher une raquette en raison du confinement, Emma Jouy reprend les entraînements sur les courts du Ouen Toro. Le Grand Espoir du tennis français est de retour au pays. Un programme spécial a été mis en place pour la championne.