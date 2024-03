Onze agences de l'Office des postes et télécommunications (OPT) fermées en raison d’un mouvement de grève

Sept agences de l'OPT dans le Nord, deux dans le Sud et deux agences de la province des Îles sont fermées ce lundi 18 mars 2024. En cause : un mouvement de la fédération des fonctionnaires, qui dénonce la nouvelle réorganisation des services de l'opérateur.

Onze agences de l’OPT restent portes closes, ce lundi 18 mars 2024. Sept en province Nord, deux en province Sud et deux dans la province des Îles. En cause : un mouvement de grève porté par la fédération des fonctionnaires. Elle dénonce la nouvelle réorganisation des services de l’OPT et la diminution des services publics dans le Nord et sur la côte Est. "La direction générale de l’OPT maintient sa volonté d’isoler encore un peu plus la population du Nord et de la côte Est", assurent les représentants du syndicat.

Conséquence : onze agences sont fermées ce lundi. Les agences concernées sont situées dans les communes suivantes :

Pour la province Nord : Hienghène, Houaïlou, Koné, Poindimié, Ponérihouen, Pouébo, Touho.

Pour le Sud : Ile des Pins et Yaté.

Pour la province des Iles : Lifou et Maré.

L’agence OPT de Kaala-Gomen sera ouverte, avec un aménagement d’horaires : une fermeture entre 11h15 et 12h15. Et une fermeture des portes à 14 heures.