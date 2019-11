Le petit Anthony de retour au pays

Après six mois d’hospitalisation à Sydney, le jeune garçon victime d’une attaque de requin alors qu’il se baignait à Port-du-Sud, a rejoint le Caillou cet après-midi. Un comité d’accueil composé de ses proches l’attendait à sa descente de l’avion, à la Tontouta.

C'est avec des sourires et des banderoles que le petit Anthony a été accueilli pour son retour sur le territoire. Des membres de sa famille étaient aux côtés de membres de l'association « Nager pour aider », qui avait récolté des fonds pour le jeune homme.

C’était le 25 mai dernier. Alors que le garçon se baigne avec sa sœur à l’arrière du bateau familial, dans la marina de Port du Sud, baie de l’Orphelinat, il est attaqué par un requin. Selon un témoin le père du jeune homme avait alors sauté à l’eau pour récupérer son fils et le remonter sur l’embarcation. Anthony avait été évacué vers le Médipôle, dans un état très grave et placé en coma artificiel. Après plusieurs jours passés à l’hôpital, il était évasané vers l’Australie.Pendant ce temps en Calédonie, la solidarité n’en finissait pas de s’exprimer. La cagnotte ouverte sur un site internet spécialisé affichait plus de six millions CFP au total. En parallèle, les actions destinées à soutenir financièrement le petit garçon s’étaientt multipliées. À l’initiative de son école, de professionnels, d’associations ou de particuliers.Stéphane Canciani et son association « Nager pour aider » avait quant à lui nagé pendant deux jours, afin de récolter des fonds pour le jeune homme. Plus de quarante kilomètres en bassin qui ont permis de récolter 100 000 francs cfp.